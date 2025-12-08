…con Giocondo Martorelli

“Napoli-Juve? Una vittoria meritata, il Napoli ha dimostrato anche nel primo tempo la supremazia trovando il gol con un calciatore importante come Neres. Nella ripresa il pareggio ha fatto sì che la Juve sembrasse voler giocare alla pari ma il gol del 2-1 ha fatto emergere la forza degli azzurri”. Così a TuttoMercatoWeb l’operatore di mercato Giocondo Martorelli.

Dallo sfogo di Bologna ad oggi come è cambiato il Napoli di Conte?

“Conte sa di avere una squadra importante e doveva toccare le corde giuste per far tornare tutti sulla terra. Qualcuno camminava un metro sopra il livello terrestre. I risultati gli danno sempre ragione. Conte è un allenatore capace e un grande gestore. Non dimentichiamoci che mancavano tre calciatori fondamentali”.

Napoli favorito?

“Si. E l’ho detto dall’inizio. È la favorita insieme all’Inter. Sono le due squadre con il tasso tecnico più alto. E come terza squadra che può lottare per lo Scudetto perché non ha particolari impegni dico il Milan”.

Che succede alla Fiorentina?

“Mi sarei aspettato una reazione. Si era visto uno spiraglio come atteggiamento contro la Juventus e poi le cose sono rimaste invariate. Emerge che questa è una squadra senza anima. Basta vedere le altre squadre che lottano per non retrocedere con quale ardore affrontano le partite. Verona e Cagliari non mollano nulla”.

Preoccupato?

“Si. Molto. Perché ad oggi non vedo segnali di miglioramento e questa è la cosa più grave. E le altre stanno correndo. Le prossime due partite daranno un segnale definitivo”.