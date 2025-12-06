Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Juventus, Spalletti: "Il ko di Vlahovic apre spazi agli altri. Napoli? Legame immortale"

Juventus, Spalletti: "Il ko di Vlahovic apre spazi agli altri. Napoli? Legame immortale"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 19:38Serie A
Pierpaolo Matrone

Alla vigilia del grande appuntamento tra Napoli e Juventus, Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di DAZN, preparando l’ambiente a una serata che per lui avrà un valore speciale. Il tecnico bianconero, che torna per la prima volta da avversario nello stadio dove ha vinto lo Scudetto, non nasconde l’emozione: "Affrontiamo una squadra forte, i campioni d’Italia, che anche quest’anno stanno dimostrando qualità e struttura. Al Maradona troveremo un ambiente caldissimo, conosco bene la sua forza, ma so anche che i nostri 2.500 tifosi sapranno darci energia per giocarcela alla pari".

Spalletti ha ricordato il suo legame con la città: "A Napoli ho trascorso due stagioni meravigliose. Ho condiviso tanto con la gente, ho conosciuto persone splendide che porterò sempre nel cuore. Ma la nostra professione ci impone di guardare avanti: domani saremo avversari. Certi rapporti restano immortali, e quello con Napoli lo sarà per sempre".

Capitolo formazione: l’assenza di Vlahovic apre scenari diversi in attacco. "La sua mancanza può diventare un’opportunità per altri. Non solo per David e Openda: spero di dare spazio a più giocatori possibili, ho bisogno di tanti titolari. David e Openda sono forti, stanno crescendo e mi aspetto che spingano ancora oltre, perché hanno potenzialità superiori a ciò che hanno mostrato".

Articoli correlati
Juve, Spalletti: "Dobbiamo essere anime libere. A Koopmeiners voglio un po' di bene"... Juve, Spalletti: "Dobbiamo essere anime libere. A Koopmeiners voglio un po' di bene"
Juve, Spalletti ritrova il Napoli: "Ci siamo resi felici a vicenda. Le belle storie... Juve, Spalletti ritrova il Napoli: "Ci siamo resi felici a vicenda. Le belle storie sono immortali"
Juventus, Spalletti: "La maglia della Juventus è stata tessuta per vincere" Juventus, Spalletti: "La maglia della Juventus è stata tessuta per vincere"
Altre notizie Serie A
Serie A, la classifica aggiornata: Inter regina per almeno una notte. Lautaro stacca... Serie A, la classifica aggiornata: Inter regina per almeno una notte. Lautaro stacca Orsolini
Calcio spettacolo a San Siro: l'Inter demolisce il Como di Fabregas 4-0 Calcio spettacolo a San Siro: l'Inter demolisce il Como di Fabregas 4-0
L'Inter dilaga nel finale contro il Como: c'è gioia anche per Carlos Augusto L'Inter dilaga nel finale contro il Como: c'è gioia anche per Carlos Augusto
Verona-Atalanta, le formazioni ufficiali: Mosquera e Krstovic titolari, Scamacca... Verona-Atalanta, le formazioni ufficiali: Mosquera e Krstovic titolari, Scamacca e Orban fuori
L'Inter chiude la partita con 10 minuti d'anticipo: Calhanoglu cala il tris in faccia... L'Inter chiude la partita con 10 minuti d'anticipo: Calhanoglu cala il tris in faccia al Como
Fiorentina, Vanoli: "Ho rinunciato a dei soldi per venire qua perché ci credo fortemente"... Fiorentina, Vanoli: "Ho rinunciato a dei soldi per venire qua perché ci credo fortemente"
Juventus, Spalletti: "Il ko di Vlahovic apre spazi agli altri. Napoli? Legame immortale"... Juventus, Spalletti: "Il ko di Vlahovic apre spazi agli altri. Napoli? Legame immortale"
De Laurentiis: "Il Maradona è da ripensare da zero. Napoli-Juve? Credo nel centrocampo"... De Laurentiis: "Il Maradona è da ripensare da zero. Napoli-Juve? Credo nel centrocampo"
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Milan, c’e anche l’ipotesi Mateta per l’attacco. E in Italia si valuta Pellegrino. Tutte le big di serie A su Palestra. Napoli, giorni decisivi per Mainoo, l’alternativa può essere Maigassa
Le più lette
1 Torino-Milan, le probabili formazioni: Ricci al posto di Fofana, davanti Leao e Pulisic
2 Napoli-Juventus, le probabili formazioni: Elmas accanto a McTominay, David è confermato
3 Milan, c’e anche l’ipotesi Mateta per l’attacco. E in Italia si valuta Pellegrino. Tutte le big di serie A su Palestra. Napoli, giorni decisivi per Mainoo, l’alternativa può essere Maigassa
4 Fiorentina sempre più in crisi: Kean voleva tirare il rigore. E non ha esultato al gol di Mandragora
5 Inter-Como, le probabili formazioni: Diouf si candida, Fabregas se la gioca con Morata
Ora in radio
Repliche 13:05Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Serie A, la classifica aggiornata: Inter regina per almeno una notte. Lautaro stacca Orsolini
Immagine top news n.1 Calcio spettacolo a San Siro: l'Inter demolisce il Como di Fabregas 4-0
Immagine top news n.2 Serie A, 14^ giornata LIVE: Napoli, tocca a Elmas. Baldanzi possibile punta di Gasp
Immagine top news n.3 Serie A, la classifica aggiornata: il Sassuolo sale all'ottavo posto, Fiorentina ultima
Immagine top news n.4 Fiorentina, non c'è fine alla crisi. Viola umiliati anche dal Sassuolo, finisce 3-1 al Mapei
Immagine top news n.5 Juve, Spalletti ritrova il Napoli: "Ci siamo resi felici a vicenda. Le belle storie sono immortali"
Immagine top news n.6 Roma, Gasperini: "Dybala? Il suo unico problema è se sta bene oppure no"
Immagine top news n.7 Napoli, Buongiorno cuore granata: "Ci sarà la mia famiglia. Noi Capitan America, la Juve..."
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Chi considerava Diouf un flop ha sempre tempo per ricredersi Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Tutto quello che c'è da sapere sul sorteggio dei gironi Mondiali di oggi
Immagine news podcast n.2 Ederson come Kvaratskhelia: può essere il grande addio di gennaio
Immagine news podcast n.3 L'ammissione di Manna: ecco dove il Napoli farà mercato a gennaio
Immagine news podcast n.4 Il Milan sta crescendo in casa una futura bandiera del club rossonero
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Petrone: “Ascoli in crescita, Ravenna da primo posto. Derby Brescia-Lumezzane speciale”
Immagine news Serie C n.2 Grammatica: “La terza serie va verso una C élite. Il caso Rimini è un campanello d’allarme”
Immagine news Altre Notizie n.3 Inter-Como, pericolo per Chivu e chance per Fabregas? Il commento degli ospiti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 L'Inter piega il Como 4-0, tra poco Cristian Chivu in conferenza stampa
Immagine news Serie A n.2 Serie A, la classifica aggiornata: Inter regina per almeno una notte. Lautaro stacca Orsolini
Immagine news Serie A n.3 Calcio spettacolo a San Siro: l'Inter demolisce il Como di Fabregas 4-0
Immagine news Serie A n.4 L'Inter dilaga nel finale contro il Como: c'è gioia anche per Carlos Augusto
Immagine news Serie A n.5 Verona-Atalanta, le formazioni ufficiali: Mosquera e Krstovic titolari, Scamacca e Orban fuori
Immagine news Serie A n.6 L'Inter chiude la partita con 10 minuti d'anticipo: Calhanoglu cala il tris in faccia al Como
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Sampdoria alla ricerca di un nuovo sponsor tecnico: 4 in corsa con la Hummel favorita
Immagine news Serie B n.2 Monza, Pessina: "Sempre stato molto competitivo. Ma si può anche perdere con dignità"
Immagine news Serie B n.3 Spezia, Donadoni: "Entella sfida non semplice. Verde? Ha qualità e può dare di più"
Immagine news Serie B n.4 Sampdoria-Carrarese, i convocati di Gregucci: ci sono Henderson, Ferrari e Abildgaard
Immagine news Serie B n.5 Palermo, Inzaghi: "Basta parlare di crocevia. Dobbiamo dare continuità ai risultati"
Immagine news Serie B n.6 Padova, Russini in uscita a gennaio: ritorno di fiamma del Siracusa in Serie C
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Gubbio, Di Carlo: "Primo tempo insufficiente, in dieci meglio. La Pianese ha meritato"
Immagine news Serie C n.2 Serie C, vincono Bra e Team Altamura. Campobasso e Giugliano ko
Immagine news Serie C n.3 Novara, Zanchetta: "Vicenza corazzata, ma possiamo metterli in difficoltà"
Immagine news Serie C n.4 Nasce la Giana Special, parteciperà al campionato della Divisione Calcio Paralimpico
Immagine news Serie C n.5 Arezzo, Bucchi: "Il Livorno ha interpretato bene una gara sporca. Ko non deve scalfirci"
Immagine news Serie C n.6 Livorno, Venturato: "Portato l'Arezzo dove volevamo noi. Adesso dobbiamo crescere ancora"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Lazio-Bologna, i biancocelesti possono riaprire la corsa all'Europa
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Cagliari-Roma, Gasperini vuole riscatto immediato
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Inter-Como, miglior attacco contro miglior difesa: chi avrà la meglio?
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Appiah e una settimana da ricordare: cittadinanza italiana e primo gol in A con il Milan
Immagine news Calcio femminile n.2 Cincotta: "Gara speciale, amo Firenze e la Fiorentina. Contento di sfidarla con la Ternana"
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Women, Pinto risponde a Bergamaschi: è 1-1 fra Roma e Juve nel big match
Immagine news Calcio femminile n.4 Como Women, Sottili: "Parma quasi 'spagnolo' come gioco. Serve un lavoro collettivo"
Immagine news Calcio femminile n.5 Seria A Women, Grimshaw e Appiah lanciano il Milan: Napoli ko in casa
Immagine news Calcio femminile n.6 Roma-Juventus, le formazioni ufficiali: Bonansea-Cambiaghi dal 1°. C'è l'ex Bergamaschi
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Mauro Bressan, dal Milan degli olandesi alla rovesciata epica con la Fiorentina Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Si rompono tutti, si può fare qualcosa?