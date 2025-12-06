Serie A, 14^ giornata LIVE: Napoli, tocca a Elmas. Palladino lascia fuori Scamacca
Di seguito le ultime dai campi, raccolte dai corrispondenti di TMW, in merito alla 14^ giornata di Serie A:
SASSUOLO-FIORENTINA 3-1 - Il tabellino
Marcatori: 9' rig. Mandragora (F), 14' Volpato (S), 46' Muharemovic (S), 20' st Koné (S)
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz (33' st Coulibaly), Idzes, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Matic, Koné; Volpato (34' st Pierini), Pinamonti (9' st Cheddira), Laurienté (9' st Fadera). A disp.: Satalino, Zacchi, Candé, Odenthal, Lipani, Iannoni, Moro. Allenatore: Grosso.
FIORENTINA (3-5-2): De Gea, Comuzzo, Marì, Ranieri (18' st Viti); Dodo (39' st Kouame), Sohm (1' st Ndour), Fagioli (17' st Piccoli), Mandragora, Parisi (17' st Fortini); Kean, Gudmundsson. A disp.: Lezzerini, Martinelli, Kospo, Kouadio, Nicolussi Caviglia, Richardson, Dzeko. Allenatore: Vanoli.
INTER-COMO 4-0 - Il tabellino
Marcatori: 11' Lautaro Martinez, 14' st Thuram, 36' st Calhanoglu, 41' st Carlos Augusto
INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Luis Henrique (32' st Carlos Augusto), Barella (39' st Diouf), Calhanoglu, Zielinski (26' st Mkhitaryan), Dimarco; Lautaro Martinez (39' st Sucic), Thuram (32' st Esposito). A disp. Josep Martinez, Taho, De Vrij, Bonny, Frattesi, Bisseck, Cocchi, Maye. Allenatore: Chivu.
COMO (4-2-3-1): Butez; Posch (1' st Vojvoda), Diego Carlos, Ramon, Valle; Da Cunha, Perrone (41' st Caqueret); Addai (41' st Diao), Paz, Rodriguez (41' st Kuhn); Morata (32' pt Douvikas). A disp. Vigotito, Cavlina, Kempf, Moreno, Baturina, Smolcic, Van der Brempt, Cerri. Allenatore: Fabregas.
HELLAS VERONA-ATALANTA - Le formazioni ufficiali
HELLAS VERONA (3-5-2):Montipò; Nunez, Nelsson, Bella-Kotchap; Belghali, Niasse, Al-Musrati, Bernede, Frese; Giovane, Mosquera. Allenatore: Paolo Zanetti.
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Lookman; Krstovic. Allenatore: Raffaele Palladino.
CREMONESE-LECCE - Domenica 7 dicembre, ore 12.30
CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Payero, Bondo, Vandeputte, Pezzella; Bonazzoli, Vardy,
Allenatore: Nicola.
LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Banda, Stulic, Morente.
Allenatore: Di Francesco.
CAGLIARI-ROMA - Domenica 7 dicembre, ore 15.00
CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zappa, Luperto, Obert; Palestra, Prati, Deiola, Adopo, Folorunsho; Borrelli, Esposito.
Allenatore: Pisacane.
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Tsimikas; Soulé, Pellegrini; Baldanzi.
Allenatore: Gasperini.
LAZIO-BOLOGNA - Domenica 7 dicembre, ore 18.00
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Vecino, Basic; Isaksen, Castellanos, Zaccagni.
Allenatore: Sarri.
BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Heggem, Lucumì, Miranda; Moro, Pobega; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro.
Allenatore: Italiano.
NAPOLI-JUVENTUS - Domenica 7 dicembre, ore 20.45
NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Elmas, McTominay, Olivera; David Neres, Hojlund, Lang.
Allenatore: Conte.
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; Cambiaso, Locatelli, Thuram, McKennie; Conceicao, Yildiz; David.
Allenatore: Spalletti.
PISA-PARMA - Lunedì 8 dicembre, ore 15.00
PISA (3-5-2): Semper; Caracciolo, Albiol, Canestrelli; Toure, Piccinini, Aebischer, Marin, Angori; Meister, Nzola.
Allenatore: Gilardino.
PARMA (3-5-2): Corvi; Delprato, Valenti, Trabucchi; Britschgi, Bernabé, Keita, Sorensen, Lovik; Pellegrino, Cutrone.
Allenatore: Cuesta.
UDINESE-GENOA - Lunedì 8 dicembre, ore 18.00
UDINESE (3-5-2): Okoye; Bertola, Kabasele, Solet; Zanoli, Ekkelenkamp, Karlstrom, Piotrowski, Zemura; Zaniolo, Davis.
Allenatore: Runjaic.
GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Malinovskyi, Thorsby, Martin; Vitinha, Colombo.
Allenatore: De Rossi.
TORINO-MILAN - Lunedì 8 dicembre, ore 20.45
TORINO (3-5-2): Israel; Tameze, Maripan, Coco; Pedersen, Casadei, Asllani, Vlasic, Nkounkou; Adams, Zapata.
Allenatore: Baroni.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Ricci, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leao, Pulisic.
Allenatore: Allegri.