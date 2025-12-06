Serie A, la classifica aggiornata: Inter regina per almeno una notte. Lautaro stacca Orsolini

Poker dell'Inter al Como e i nerazzurri balzano al comando della classifica e ci restano almeno fino a domenica sera, quando Napoli e Juventus scenderanno in campo, mentre bisogna attendere lunedì per vedere la risposta del Milan, impegnato sul campo del Torino. Si prende il primato solitario anche Lautaro Martinez, che stacca Riccardo Orsolini. Questo il quadro completo della 14ª giornata e la classifica aggiornata:

Sassuolo - Fiorentina 3-1

9' rig. Mandragora (F), 14' Volpato (S), 45' + 1 Muharemovic (S), 65' Kone (S)

Inter - Como 4-0

11' Lautaro Martinez, 59' Thuram, 81' Calhanoglu, 86' Carlos Augusto

Verona - Atalanta (6 dicembre, ore 20.45, Sky e DAZN)

Cremonese - Lecce (7 dicembre, ore 12.30, DAZN)

Cagliari - Roma (7 dicembre, ore 15, DAZN)

Lazio - Bologna (7 dicembre, ore 18, Sky e DAZN)

Napoli - Juventus (7 dicembre, ore 20.45, DAZN)

Pisa - Parma (8 dicembre, ore 15, DAZN)

Udinese - Genoa (8 dicembre, ore 18, DAZN)

Torino - Milan (8 dicembre, ore 20.45, Sky e DAZN)

CLASSIFICA

1. Inter 30

2. Milan 28

3. Napoli 28

4. Roma 27

5. Como 24

6. Bologna 24

7. Juventus 23

8. Sassuolo 20

9. Lazio 18

10. Udinese 18

11. Cremonese 17

12. Atalanta 16

13. Torino 14

14. Lecce 13

15. Cagliari 11

16. Genoa 11

17. Parma 11

18. Pisa 10

19. Fiorentina 6

20. Hellas Verona 6