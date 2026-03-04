Juve, altro che Spalletti: a rischio c'è Comolli. Manna sotto valutazione a Napoli: dirigenze in bilico

Non è la panchina il vero nodo in casa Juventus. Mentre il rinnovo di Luciano Spalletti, legato ai bianconeri da un contratto fino al termine della stagione, va verso il prolungamento fino al 2028 e il tecnico di Certaldo resta centrale nel progetto, sotto esame rischia di finire Damien Comolli. L’amministratore delegato, arrivato la scorsa estate, è finito sotto la lente di ingrandimento di Exor dopo una stagione che ha già visto i bianconeri fuori da tutte le competizioni a inizio marzo.

Anche il mercato è un tema molto delicato: nessun acquisto è promosso, i tanti investimenti non hanno prodotto alcun titolare stabile, con Jonathan David unica soluzione continua in attacco e il caso Openda – 45 milioni con obbligo di riscatto – simbolo di scelte discutibili. Senza dimenticare le necessità invernali di un centravanti, tra Kolo Muani a Mateta e Icardi, non soddisfatte. In caso di addio di Comolli, che potrebbe anche non lasciare ma rimanere depotenziato, si aprirebbe il tema della successione: in questo scenario, crescerebbe il peso di Giorgio Chiellini nelle decisioni tecniche.

A Napoli la situazione è diversa ma altrettanto delicata. Aurelio De Laurentiis vuole spiegazioni dopo una stagione non straordinaria a fronte di investimenti importanti. Giovanni Manna, direttore sportivo, peraltro ex Juve, è sotto valutazione: 90 milioni di euro per Beukema, Lucca e Noa Lang, più gli innesti di Marianucci e Miguel Gutierrez, non hanno garantito di essere competitivi per i vertici. Anche le operazioni invernali, tra Giovane e Alisson Santos, saranno esaminate. La qualificazione in Champions League è l’obiettivo minimo, ma potrebbe non bastare. Antonio Conte, invece, resta, al momento, al centro del progetto tecnico del club partenopeo.