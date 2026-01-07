Di Lorenzo nella storia: numeri da top europeo, solo Hakimi e Guerreiro come lui
Giovanni Di Lorenzo entra in un club esclusivissimo del calcio europeo. Dal suo esordio in Serie A nella stagione 2018/19, il capitano del Napoli è infatti uno dei soli tre difensori dei maggiori cinque campionati europei ad aver raggiunto almeno 20 gol e 30 assist tra tutte le competizioni.
Come riportato da Opta, Di Lorenzo ha messo insieme 20 reti e 30 passaggi vincenti, numeri che lo collocano al fianco di due autentici specialisti del ruolo come Achraf Hakimi e Raphaël Guerreiro, gli unici altri difensori capaci di toccare questi traguardi nello stesso arco temporale.
