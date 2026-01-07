Napoli, Conte e lo scontro dialettico con l'Inter: "Ho semplicemente ricordato la storia"
Antonio Conte, allenatore del Napoli, nel corso dell'intervista a Dazn si è soffermato anche sullo scontro dialettico (che si ripete da settimane) con l'Inter su chi è favorito in questo campionato; "A me non interessa chi è favorito. Sappiamo che affronteremo una squadra forte, perciò andremo a Milano con forza, voglia e determinazione, sapendo che su queste partite ci sarà sempre un'attenzione mediatica sopra le righe".
Per poi concludere: "Ho semplicemente ricordato la storia dei top club. Io dico quello che penso, ma voi poi siete bravi a rigirare sempre la frittata. Questo mi succede solo qui in Italia, perché in Inghilterra non capitava mai. Forse recupereremo Neres, ma potremo contare anche su Mazzocchi, che sconta la squalifica".
