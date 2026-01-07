Il Torino si inserisce nella corsa per Marianucci del Napoli: prestito con diritto di riscatto
Il Torino entra con decisione nella corsa per Luca Marianucci. Il difensore classe 2004 di proprietà del Napoli è finito nel mirino del club granata, che nelle ultime ore ha avviato i primi contatti per provare a superare la concorrenza.
Nei giorni scorsi era stata soprattutto la Cremonese ad avvicinarsi al giovane centrale, ma ora, secondo quanto riportato da Sky, il Toro prova il sorpasso mettendo sul tavolo una proposta più strutturata. L’idea è quella di un prestito con diritto di riscatto, con una valutazione che si aggira intorno ai 20 milioni di euro.
Una formula diversa rispetto a quella ipotizzata dal club grigiorosso, che aveva invece ragionato su un prestito secco, e che potrebbe fare la differenza nelle scelte del Napoli.
