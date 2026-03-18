Norvegia, i convocati per le amichevoli di marzo: ci sono 5 "italiani", due gli esordienti

Il commissario tecnico della Norvegia, Ståle Solbakken, ha annunciato oggi la lista dei convocati per le amichevoli di marzo della nazionale maschile contro Paesi Bassi (27 marzo) e Svizzera (31 marzo). Tra le novità spiccano i due difensori esordienti Odin Bjørtuft (Bodø/Glimt) e Henrik Falchener (Viking), chiamati per la prima volta in nazionale maggiore.

"Per il Mondiale avremo cinque difensori centrali, e vogliamo conoscere meglio questi due ragazzi", ha spiegato Solbakken. "Vedremo se avranno spazio anche in partita, ma in allenamento vogliamo osservarli. Entrambi hanno dimostrato continuità in Eliteserien, e Bjørtuft ha anche esperienza internazionale grazie all’ottima Champions League disputata con il Glimt. Abbiamo poi altri giocatori, come l'infortunato Sondre Langås".

Tra i ritorni spicca invece Jens Petter Hauge, convocato dopo le ottime prestazioni in Champions League. Solbakken ha poi sottolineato la competizione interna per un posto in rosa: "Alcuni saranno delusi oggi, altri entreranno. Il confronto tra i giocatori continuerà fino alla formazione finale per il Mondiale. Queste sono amichevoli, quindi ruoteremo molto e darò spazio a tanti".

Infine, il CT ha confermato la certezza di convocazione di Ødegaard e Aursnes per il Mondiale, salvo imprevisti. Al momento i due centrocampisti sono infortunati.

Portieri: Viljar Rosholt Myhra, Orjan Haskjold Nyland, Egil Selvik

Difensori: Kristoffer Vassbakk Kopp Ajer, Fredrik Andre Bjorkan, Odin Luraas Bjortuft, Henrik Saelebakke Falchener, Torbjorn Lysaker Heggem, Marcus Holmgren Pedersen, Julian Ryerson, David Moller Wolfe, Leo Skiri Ostigard

Centrocampisti: Patrick Berg, Sander Berge, Felix Horn Myhre, Andreas Raedergard Schjelderup, Morten Thorsby, Kristian Thorstvedt

Attaccanti: Jorgen Strand Larsen, Erling Braut Haaland, Alexander Sorloth, Oscar Bobb, Jens Petter Hauge, Antonio Eromonsele Nordby Nusa