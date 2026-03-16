Un 15enne entra nella storia del campionato norvegese: "Gioca come se avesse 25 anni"

Gabriel Larsen Rajkovic ha scritto una pagina di storia per il calcio norvegese. A soli 15 anni e 20 giorni, il giovane talento ha fatto il suo debutto in Eliteserien nella sfida vinta dal Valerenga per 1-0 contro il Sandefjord, diventando il più giovane calciatore di sempre a scendere in campo nella massima divisione norvegese.

La partita è stata decisa già al 5’ da Carl Lange, che ha segnato il gol della vittoria con un preciso diagonale. Più tardi, il Sandefjord ha avuto una chance dal dischetto, ma il rigore di Nikolaj Møller è stato respinto dal portiere del Vålerenga. Rajkovic è entrato a cinque minuti dalla fine, e subito ha avuto l’occasione di lasciare il segno, ma il suo tiro è stato parato dal portiere avversario. "È stato fantastico sentire il calore del pubblico, l’atmosfera era incredibile. Sono molto orgoglioso e grato a chi mi ha aiutato", ha detto il giovane a VG. "Sì, ero un po’ nervoso, ma è stato soprattutto divertente".

Nonostante l’attenzione mediatica, Rajkovic mantiene la testa sulle spalle: "Cerco di non farmi distrarre, di pensare a me stesso e al mio percorso". Il giovane ha scelto il Vålerenga nell’autunno 2025, nonostante l’interesse di club stranieri già quando aveva 14 anni. Anche il compagno di squadra e veterano Ole Sæter, esordiente a sua volta, ha elogiato Rajkovic: "Gioca come se avesse 25 anni. È molto maturo, ascolta consigli e sa gestire la pressione. Se continua così, sarà fantastico".