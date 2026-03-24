Haaland ha comprato il libro più costoso della Norvegia e lo ha donato alla biblioteca di Byrne

Erling Haaland, la stella del calcio norvegese e centravanti del Manchester City, ha compiuto un gesto insolito che va oltre il campo: ha acquistato il libro più costoso della storia della Norvegia. Insieme al padre Alf-Inge, il 25enne ha comprato qualche mese fa un’edizione originale del 1594 delle "Saghe dei Re" di Snorri Sturluson per 1,3 milioni di corone norvegesi (circa 115 mila euro).

Nonostante il valore, Haaland non ha intenzione di tenerlo per sé. "Non sono mai stato un grande lettore", ha confessato, dichiarando la volontà di donare il volume alla biblioteca comunale di Bryne, la città in cui è cresciuto. Ma ha posto una condizione precisa: il libro deve rimanere sempre aperto, così da permettere a chiunque di leggerne le storie.

Haaland ha spiegato il senso del gesto: avvicinare le persone alla lettura attraverso storie con cui possano identificarsi. "Sto vivendo il mio sogno, ma è un privilegio riservato a pochi. Ho visto come i libri permettano a molte persone di sognare e realizzare i propri sogni", ha detto. L’iniziativa sarà inoltre legata a un concorso di lettura nelle scuole del comune di Bryne durante il prossimo anno scolastico. Il premio? Una visita allo Ullevaal Stadion di Oslo per assistere a una partita della nazionale norvegese, con Haaland protagonista in campo.