Olanda più vicina al Mondiale: poker a Malta, segna Reijnders. 90 minuti per Dumfries
TUTTO mercato WEB
Tutto facile per l'Olanda contro Malta a Ta' Qali, partita di qualificazioni ai Mondiali, girone G del raggruppamento europeo. Finisce 0-4 per gli oranje grazie a due rigori di Gakpo e alle reti di Reijnders e Depay.
Da segnalare l'impiego di Denzel Dumfries per tutti e 90 i minuti mentre Koopmeiners e De Vrij sono rimasti in panchina per tutta la durata dell'incontro.
Questo il quadro del raggruppamento:
Olanda 13 (5 partite)
Polonia 10 (5)
Finlandia 10 (6)
Lituania 3 (6)
Malta 2 (6)
PROSSIMO TURNO - 12 OTTOBRE
Olanda - Finlandia
Lituania - Polonia
Altre notizie Calcio estero
Editoriale di Marco Conterio Non era la prima scelta dell'Inter ma si sta dimostrando una grande scelta. Christian Chivu è già al centro del futuro dell'Inter e Ausilio sta già lavorando alla rivoluzione giovane della rosa
Le più lette
1 Non era la prima scelta dell'Inter ma si sta dimostrando una grande scelta. Christian Chivu è già al centro del futuro dell'Inter e Ausilio sta già lavorando alla rivoluzione giovane della rosa
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Bisoli: "Sul Brescia preferisco non dir nulla. Cosenza? Spero si sani la frattura tra piazza e club"
Calcio femminile