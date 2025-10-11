Addai e la vita al Como: "All'inizio è strano, conoscevo Morata e Sergi Roberto solo da FIFA"

"Vivo in una bella casa, con vista sul lago. E anche sul nostro stadio, che si trova proprio sul Lago di Como. E il cibo è buono. Devo dire che sto davvero bene". Non c'è nulla che non vada nella nuova vita di Jayden Addai, classe 2005 che ha lasciato l'AZ Alkmaar, ormai diventata casa sua, per affrontare una sfida emozionante all'estero e in Italia, al Como di Cesc Fabregas.

Logicamente Addai ha avuto bisogno di un periodo di adattamento e non è partito subito titolare in campionato. Ma quello che l'ha colpito è stato ritrovarsi improvvisamente a giocare insieme a campioni dal calibro di Alvaro Morata e Sergi Roberto: "All’inizio è strano, li conoscevo solo da FIFA (il noto videogame, ndr) . Ma ora è diventata la normalità. Non puoi continuare a guardare sempre in alto verso certe persone".

Anche il suo allenatore, Cesc Fabregas, è un nome importante nel mondo del calcio. E Addai evidentemente stravede per il suo tecnico: "Lui migliora me e tutti i giocatori, pretende sempre il massimo. Quando hai qualcuno che ogni giorno ti sprona così tanto, funziona". La Nazionale maggiore Addai non l'ha ancora raggiunta, ma nell'Under 21 e nei match di qualificazione all'Europeo contro Bosnia ed Erzegovina e Lituania intende lasciare il segno: "La nazionale maggiore è ovviamente il sogno. Ci speri sempre, anche se in silenzio. Vedi che tutto può succedere in fretta, come nel caso del mio grande amico Mexx Meerdink. Anch’io spero un giorno di entrare nei radar della nazionale olandese", le parole riportate da NOS.