Olanda, Koeman avverte: "Se non c'è Depay, in due decidono chi tira il rigore. Ma senza litigare"

Alla vigilia del match contro la Finlandia, gara valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026, il CT dell'Olanda Ronald Koeman ha presenziato in conferenza stampa per rispondere alle domande dei giornalisti presenti. Al momento gli Oranje sono primi nel girone G, con tre lunghezze di vantaggio sulla Polonia: "Fisicamente la squadra sta bene, tutti sono in forma. Timber si è allenato venerdì a scopo precauzionale", ha spiegato il tecnico. "Vogliamo continuare a creare stabilità. Non sempre si vede in campo, ma lo scheletro della squadra c’è. Potremmo però fare qualche cambiamento".

Cosa deve cambiare rispetto alla partita contro Malta: "Ci sono momenti in cui dobbiamo essere più rapidi, possiamo davvero migliorare sotto questo aspetto". Quanto invece a chi sono stati assegnati i rigori e un parere su Depay, miglior marcatore di sempre dell'Olanda: "Memphis Depay è il nostro primo rigorista. Se non c’è, tocca a Cody Gakpo e Wout Weghorst decidere chi tira, ma senza litigare per il pallone. Memphis può partire titolare, e giocherà anche contro la Finlandia".

Infine, Koeman ha risposto a proposito alla supposizione se il trio Gravenberch-De Jong-Reijnders rappresenti il centrocampo più complementare: "Le posizioni in campo contro Malta non erano sempre corrette. Ma insieme possono fare molto bene, ne sono ancora convinto. Fortunatamente c’è concorrenza, quindi si possono fare anche altre scelte".