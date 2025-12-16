Ufficiale Il Suriname ha un nuovo commissario tecnico: è il giramondo olandese Henk Ten Cate

Henk Ten Cate è il nuovo commissario tecnico della Nazionale del Suriname, che ne ha annunciato l'arrivo tramite i propri canali ufficiali: "La Federazione Calcistica Surinamese (SVB) annuncia con legittimo orgoglio che è stato raggiunto un accordo con Henk Ten Cate come nuovo allenatore della nazionale maschile".

Il tecnico olandese ha avuto una lunga esperienza come primo allenatore nell'est asiatico, dove ha allenato Al Jazira, Al Wahda, Al-Ittihad e Al Wahda, dal 2015 al 2021. Prima ancora era stato in Olanda, allo Sparta Rotterdam, in Cina, allo Shandong Luneng, in Qatar, all'Umm Salal, negli Emirati Arabi, all'Al-Ahli Dubai, in Grecia al Panathinaikos, ancora in Olanda all'Ajax, al NAC, al Vitesse, allo Sparta Rotterdam e al Go Ahead Eagles, ma anche in Germania all'Uerdingen e all'MTK Budapest.