Panathinaikos, Benitez: "Roma fortissima. Napoli? Con 3 competizioni è più difficile la gestione"

Rafael Benitez, allenatore del Panathinaikos, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport alla vigilia del match di Europa League contro la Roma: "Voglio fare le mie condoglianze alle famiglie dei tifosi del PAOK morti durante la trasferta verso Lione".

Aveva detto che la Roma poteva essere tra le favorite.

"Quando tu hai una squadra forte, una città dietro alla squadra e un allenatore che ha esperienza e capacità di gestire, piano, piano arriva dove deve. La squadra è fortissima, i giocatori sono bravi".

Lei fu vicino alla Roma.

"Sì, mi piace tanto l'Italia, soprattutto queste squadre forti. Lì è tutto molto interessante per qualsiasi allenatore, sono stato molto contento all'Inter e al Napoli, ma mi ha fatto piacere l'interessamento della Roma".

Che Panathinaikos troverà la Roma?

"Siamo qui da 3 mesi e giochiamo 2 partite la settimana. Ogni allenatore sa che non si può lavorare così su molti aspetti, qui vogliono vincere, ma sanno che non è obbligatorio farlo ogni settimana. Dobbiamo migliorare ed essere preparati soprattutto per il futuro".

L'ultima volta affrontò Gasperini 11 anni fa e vinse lei. Da poco ne ha compiuti 68, vuole fargli gli auguri?

"Auguri per il compleanno e spero di potergli fare gli auguri per vincere, ma dopo la partita".

Come giudica invece la stagione del Napoli?

"Devo dire che si gioca solo per due competizioni è sempre più facile gestire, quando se ne ha tre c'è più domanda per i calciatori e ci sono più chance di infortunarsi. Il Napoli è fortissimo, ma in Europa il livello delle altre è più alto e non è facile. Possono ancora far bene però".