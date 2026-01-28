Panathinaikos-Roma, i convocati di Gasperini per la gara di Atene: assente Ferguson
Il tecnico della Roma Gian Piero Gasperini ha diramato l'elenco di convocati per la gara di domani sera contro il Panathinaikos valida per l'ultimo turno della "fase campionato" di Europa League. Fra gli assenti anche Evan Ferguson.
Portieri: Svilar, Gollini, De Marzi.
Difensori: Rensch, Angelino, Ndicka, Tsimikas, Celik, Mancini, Ziolkowski, Wesley, Ghilardi.
Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, El Aynaoui, Pisilli.
Attaccanti: Soulé, Dybala, Della Rocca.
No all'Italia di Mancini, Senesi: "Avrei dovuto cantare l'inno di un Paese con cui non mi identifico"
Juve: una improvvisa rivoluzione. Napoli: la mossa di Conte. Milan: il Max della serenità. Inter: doppia partita tra campo e mercato. E l'ultima operazione del Como
Juve: una improvvisa rivoluzione. Napoli: la mossa di Conte. Milan: il Max della serenità. Inter: doppia partita tra campo e mercato. E l'ultima operazione del Como
Buon compleanno, Dusan! Auguri Juve scatenano i social: "Criminale farli a lui prima che a Buffon"
Conte, il Napoli da decimo posto e la polemica con Spalletti: "Uscita infelice". Dentro fuori Champions
No all'Italia di Mancini, Senesi: "Avrei dovuto cantare l'inno di un Paese con cui non mi identifico"
