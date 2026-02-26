Parma-Cagliari è anche Cuesta vs. Pisacane: "Ci siamo sentiti spesso, non è facile per noi"

Domani Parma-Cagliari aprirà la 27esima giornata di Serie A, una gara che mette di fronte due degli allenatori più giovani del campionato. Sia per Carlos Cuesta che per Fabio Pisacane, fino a questo momento, la stagione è più che positiva: distanziati di soli tre punti, ducali e rossoblù al momento occupano una posizione di tranquillità rispetto alla lotta salvezza che zavorra le squadre in coda alla classifica.

Al di là del risultato, dunque, quello tra Parma e Cagliari è anche uno scontro generazionale, che rappresenta anche un inversione di tendenza rispetto al passato. "In questi cinque mesi ci siamo sentiti spesso - sottolinea lo stesso Pisacane in conferenza stampa parlando del collega Cuesta -. Sappiamo quanta responsabilità abbiamo verso un'epoca nuova e un cambio di generazione. Non è facile per noi, sappiamo da dove siamo partiti e sappiamo benissimo lo scetticismo che c'era nei nostri confronti. Entrambi cerchiamo di far parlare il campo e andare avanti per la nostra strada. Le nostre sono due squadre che si fanno riconoscere per aver costruito un'identità e questo non è banale. L'importante sappiamo che è fare punti e muovere la classifica e fare attenzione".

A distanza di pochi minuti, poi, ecco la risposta di Carlos Cuesta nella rispettiva conferenza stampa di vigilia: "Quando ho avuto l'opportunità di parlarci mi è sembrato una persona straordinaria con un grande cuore. A livello professionale, la classifica parla per lui", la risposta dell'allenatore del Parma.