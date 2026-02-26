La UEFA giustifica il rosso a Kelly, inizia l'avvicinamento alla 27^ di Serie A: le top news delle 18

L'eliminazione della Juventus dalla Champions League ad opera del Galatasaray fa ancora discutere. Nonostante una straordinaria rimonta, gli uomini di Spalletti si sono arresi ai turchi anche per via dell'inferiorità numerica derivante dalla contestata espulsione di Lloyd Kelly. Con la UEFA che però ha precisato come a suo dire sia stata corretta: "Il giocatore della Juventus, il numero 6, usando i suoi tacchetti ha avuto un forte contatto scorretto con la caviglia sinistra dell'avversario, mettendo chiaramente a repentaglio la sua incolumità".

Intanto la Serie A si prepara all'inizio della 27^ giornata di campionato che vedrà Parma e Cagliari affrontarsi nell'anticipo del venerdì sera. "A livello di giocatori disponibili recuperiamo Circati e anche Suzuki. Domani sarà con noi. Adesso è riuscito a essere per la prima settimana col gruppo. Valuteremo se farlo giocare", ha detto Cuesta. Di risposta ha parlato anche Pisacane: "Recuperiamo solo Folorunsho e perdiamo Mazzitelli, per il resto è tutto invariato. Mancherà anche Mina per la squalifica. Per il resto continuiamo sulla falsariga di quanto fatto contro la Lazio".

Chiusura con Daniele De Rossi, tecnico del Genoa che sabato affronterà la capolista Inter: "Avranno voglia di cancellare l'eliminazione dalla Champions. Norton-Cuffy non ha una lesione grave ma potrebbe non recuperare per la partita di Milano, vedremo in questi giorni. Otoa sta lavorando sulla caviglia, vediamo quanto diminuirà il gonfiore e come sosterrà il dolore", ha detto in conferenza stampa.