Cagliari, oltre mille tifosi rossoblù a Parma: è record in trasferta per i sardi
Esodo dalla Sardegna verso Parma, per una partita tra due squadre vicine alla salvezza, ma ancora in cerca di sicurezza in merito a questo traguardo.
A seguire la sfida tra le formazioni dei giovani tecnici Fabio Pisacane e Carlos Cuesta, ha fatto sapere il Cagliari, saranno infatti 1.026 tifosi rossoblù, presenti nel settore ospiti dello stadio Tardini di Parma.
Si tratta, per il Cagliari, del record stagionale di presenze in trasferta.
