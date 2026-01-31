Roma Femminile, Rossettini: "A Parma servirà una prestazione attenta, puntuale e qualitativa"

Vigilia di gara per la Roma Femminile, che domani farà visita al Parma in occasione della 12ª giornata del campionato di Serie A Femminile. Giallorosse reduci dalla qualificazione alla semifinale di Coppa Italia, e proprio da questo parte l'analisi di mister Luca Rossettini: "Ci serviva la qualificazione. Poi, sul come è arrivata, siamo contente ma sappiamo che le gare si decidono sugli episodi, che decidono poi il tutto: la traversa della Lazio all'inizio ci ha dato la scossa, costringendoci ad alzare ulteriormente il livello, visto che non eravamo partite benissimo. Siamo poi però venute fuori su come avevamo preparato la gara, che è stata fatta poi in maniera eccellente: tutto ciò ci dà entusiasmo e quel pizzico di consapevolezza in più che era un po' mancata nell'ultimo periodo. Ci ripresentiamo in campionato con l'intenzione di cercare un'altra grande prestazione".

Andando poi all'avversario: "Sarà una gara difficile come lo sono state quelle contro Genoa e Sassuolo. Il Parma ha una forte identità, gioca bene e concede veramente poco: non sarà semplice, ci dovremmo guadagnarci il risultato con una prestazione attenta, puntuale e qualitativa".

Nota conclusiva, ai quattro mesi che mancano al termine del campionato, e che saranno scanditi anche da Coppa Italia e Nazionali: "Dobbiamo pensare di gara in gara, è l'unica modalità che mi interessa e che stiamo portando avanti dal primo giorno di ritiro".