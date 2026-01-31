La ricetta di Cuesta per fare risultato contro la Juve: "Personalità, qualità, consapevolezza"

Mister Carlos Cuesta, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del big match con la Juventus, ha fornito anche la sua personale ricetta per fare risultato contro Spalletti. O quantomeno provarci. Di seguito le dichiarazioni del tecnico del Parma:

Che Parma ci dobbiamo aspettare?

"La Juventus è una squadra che gioca molto bene. Per essere competitivi domani dobbiamo giocare molto bene, sapendo che ci sono momenti in cui potremo giocare più vicini alla sua porta, mentre altri dove dovremo essere più compatti e giocare bene nei diversi contesti di partita. Dobbiamo essere umili e avere la maturità per leggere le situazioni e fare sempre quello che è giusto. La partita ci richiede di essere versatili. Dovremo affrontare situazioni diverse".

Quali sono i punti sui quali il Parma dovrà combattere?

"Sappiamo le qualità della Juventus ma anche le opportunità che ci sono in tutte le squadre. Tutte le squadre hanno pregi e difetti. Loro hanno molta qualità individuale e collettiva, con fluidità e volontà di attaccare gli spazi, muovendosi anche per crearli in modo dinamico. Sono una squadra con tanti registri, che anche a livello difensivo è forte e ha variabilità per cambiare in base alla partita. Noi proveremo a giocare coi nostri punti di forza. Abbiamo bisogno della solidità, della solidarietà e del sacrificio, della compattezza che ci avvicina ai risultati. Allo stesso tempo servono personalità, qualità e consapevolezza".

Come si sorprende un allenatore esperto come Spalletti?

"Per me non è un gioco di sorprendere l'avversario. Per me è un gioco dove i nostri giocatori devono giocare meglio degli avversari per avere più probabilità di portare punti a casa. Quando affronto le partite non penso a come sorprendere gli avversari".

