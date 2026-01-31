Domani Parma-Juventus, i convocati di Spalletti: tre assente, l'uomo-mercato Joao Mario c'è
La Juventus torna a pensare al campionato dopo aver raggiunto i playoff di Champions League. Domani ci sarà la sfida in trasferta, a Parma, e Luciano Spalletti ha appena diramato la lista dei convocati. Sono tre gli assenti: Rugani, Vlahovic e Milik. La notizia è la presenza di Joao Mario, nonostante le voci di mercato sul Bologna. Di seguito i convocati.
1 Perin
3 Bremer
4 Gatti
5 Locatelli
6 Kelly
7 Conceicao
8 Koopmeiners
10 Yildiz
11 Zhegrova
15 Kalulu
16 Di Gregorio
17 Adzic
18 Kostic
19 Thuram
20 Openda
21 Miretti
22 McKennie
23 Pinsoglio
25 Joao Mario
27 Cambiaso
30 David
32 Cabal
