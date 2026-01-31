Domani Parma-Juventus, i convocati di Spalletti: tre assente, l'uomo-mercato Joao Mario c'è

La Juventus torna a pensare al campionato dopo aver raggiunto i playoff di Champions League. Domani ci sarà la sfida in trasferta, a Parma, e Luciano Spalletti ha appena diramato la lista dei convocati. Sono tre gli assenti: Rugani, Vlahovic e Milik. La notizia è la presenza di Joao Mario, nonostante le voci di mercato sul Bologna. Di seguito i convocati.

1 Perin

3 Bremer

4 Gatti

5 Locatelli

6 Kelly

7 Conceicao

8 Koopmeiners

10 Yildiz

11 Zhegrova

15 Kalulu

16 Di Gregorio

17 Adzic

18 Kostic

19 Thuram

20 Openda

21 Miretti

22 McKennie

23 Pinsoglio

25 Joao Mario

27 Cambiaso

30 David

32 Cabal