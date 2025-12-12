Parma-Lazio, le probabili formazioni: esordio stagionale dal primo minuto per Patric

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Parma-Lazio (Sabato 13 dicembre, ore 18.00, arbitra Marchetti, diretta tv su DAZN):

Come arriva il Parma

In vista della partita contro la Lazio, il rientro di Mariano Troilo dalla squalifica porterà presumibilmente mister Carlos Cuesta a tornare al 3-5-2, con l’argentino al centro della difesa, affiancato da Valenti e capitan Delprato. In porta ancora fiducia a Corvi, mentre le chiavi della mediana saranno affidate a Estevez. A completare il terzetto di centrocampo ci saranno ovviamente Bernabé e Keita, così come non ci saranno sorprese sulle fasce: Britschgi a destra e Valeri a sinistra. Dubbi invece per quanto riguarda chi affiancherà Mateo Pellegrino in attacco: è un triello tra Benedyczak, Ondrejka e Cutrone, con il polacco in vantaggio dopo le ottime prestazioni e le due reti nelle ultime gare contro Bologna e Pisa. (da Parma, Edoardo Mammoli)

Come arriva la Lazio

La Lazio di Maurizio Sarri vuole ritrovare il successo in Serie A dopo il ko di San Siro col Milan e il pareggio interno col Bologna. A Parma il tecnico toscano dovrà fare i conti con l’assenza di Isaksen, fermato da una lesione all’adduttore della coscia sinistra, e dello squalificato Mario Gila. Saranno tre i cambi rispetto all’undici scelto con il Bologna, due novità in difesa dove davanti a Provedel farà il suo esordio stagionale dal primo minuto Patric al fianco di Romagnoli, con Marusic a destra e il rientrante Pellegrini a sinistra dopo la nascita del figlio. A centrocampo è tornato Cataldi e sarà nuovamente lui a dare i tempi in regia con Guendouzi e Basic ai suoi lati. Tridente con il rientro di Cancellieri dal primo minuto a quasi due mesi dall’ultima titolarità a Bergamo con Castellanos al centro e capitan Zaccagni a sinistra. (da Roma, Lorenzo Beccarisi)