Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Parma-Lazio, le probabili formazioni: esordio stagionale dal primo minuto per Patric

Parma-Lazio, le probabili formazioni: esordio stagionale dal primo minuto per PatricTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 16:03Probabili formazioni
Redazione TMW

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Parma-Lazio (Sabato 13 dicembre, ore 18.00, arbitra Marchetti, diretta tv su DAZN):

Come arriva il Parma
In vista della partita contro la Lazio, il rientro di Mariano Troilo dalla squalifica porterà presumibilmente mister Carlos Cuesta a tornare al 3-5-2, con l’argentino al centro della difesa, affiancato da Valenti e capitan Delprato. In porta ancora fiducia a Corvi, mentre le chiavi della mediana saranno affidate a Estevez. A completare il terzetto di centrocampo ci saranno ovviamente Bernabé e Keita, così come non ci saranno sorprese sulle fasce: Britschgi a destra e Valeri a sinistra. Dubbi invece per quanto riguarda chi affiancherà Mateo Pellegrino in attacco: è un triello tra Benedyczak, Ondrejka e Cutrone, con il polacco in vantaggio dopo le ottime prestazioni e le due reti nelle ultime gare contro Bologna e Pisa. (da Parma, Edoardo Mammoli)

Come arriva la Lazio
La Lazio di Maurizio Sarri vuole ritrovare il successo in Serie A dopo il ko di San Siro col Milan e il pareggio interno col Bologna. A Parma il tecnico toscano dovrà fare i conti con l’assenza di Isaksen, fermato da una lesione all’adduttore della coscia sinistra, e dello squalificato Mario Gila. Saranno tre i cambi rispetto all’undici scelto con il Bologna, due novità in difesa dove davanti a Provedel farà il suo esordio stagionale dal primo minuto Patric al fianco di Romagnoli, con Marusic a destra e il rientrante Pellegrini a sinistra dopo la nascita del figlio. A centrocampo è tornato Cataldi e sarà nuovamente lui a dare i tempi in regia con Guendouzi e Basic ai suoi lati. Tridente con il rientro di Cancellieri dal primo minuto a quasi due mesi dall’ultima titolarità a Bergamo con Castellanos al centro e capitan Zaccagni a sinistra. (da Roma, Lorenzo Beccarisi)

Articoli correlati
Parma, Cuesta: "Oristanio ha capito, non ci sono problemi. Ci deve dare tantissimo"... Parma, Cuesta: "Oristanio ha capito, non ci sono problemi. Ci deve dare tantissimo"
Parma, Cuesta: "La formazione la vediamo domani. Circati con noi dopo la pausa" Parma, Cuesta: "La formazione la vediamo domani. Circati con noi dopo la pausa"
Parma, Cuesta: "Vogliamo consolidare quanto fatto. Nessun nuovo recupero" Parma, Cuesta: "Vogliamo consolidare quanto fatto. Nessun nuovo recupero"
Altre notizie Probabili formazioni
Romo-Como, le probabili formazioni: ancora fiducia a Ferguson, Moreno insidia Valle... Romo-Como, le probabili formazioni: ancora fiducia a Ferguson, Moreno insidia Valle
Bologna-Juventus, le probabili formazioni: Spalletti non rinuncia a Conceicao e Yildiz... Bologna-Juventus, le probabili formazioni: Spalletti non rinuncia a Conceicao e Yildiz
Genoa-Inter, le probabili formazioni: recupera Frendrup, c'è Zielinski in regia Genoa-Inter, le probabili formazioni: recupera Frendrup, c'è Zielinski in regia
Fiorentina-Hellas Verona, le probabili formazioni: gioca Gudmundsson, Orban dalla... Fiorentina-Hellas Verona, le probabili formazioni: gioca Gudmundsson, Orban dalla panchina
Udinese-Napoli, le probabili formazioni: Elmas verso la conferma, in attacco Lang... Udinese-Napoli, le probabili formazioni: Elmas verso la conferma, in attacco Lang può rifiatare
Milan-Sassuolo, le probabili formazioni: Pulisic con Nkunku, Ricci favorito su Loftus-Cheek... Milan-Sassuolo, le probabili formazioni: Pulisic con Nkunku, Ricci favorito su Loftus-Cheek
Atalanta-Cagliari, le probabili formazioni: Zappacosta a destra al posto dell'infortunato... Atalanta-Cagliari, le probabili formazioni: Zappacosta a destra al posto dell'infortunato Bellanova
Parma-Lazio, le probabili formazioni: esordio stagionale dal primo minuto per Patric... Parma-Lazio, le probabili formazioni: esordio stagionale dal primo minuto per Patric
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio La Juventus ha già deciso chi sarà il centravanti per il futuro, ora tocca a Spalletti. Comolli alle battute finali per l'annuncio del ds e c'è un nuovo ingresso fondamentale ma passato troppo sotto traccia...
Le più lette
1 La Juventus ha già deciso chi sarà il centravanti per il futuro, ora tocca a Spalletti. Comolli alle battute finali per l'annuncio del ds e c'è un nuovo ingresso fondamentale ma passato troppo sotto traccia...
2 Quote vincente Europa League, le scommesse aggiornate sull'ex Coppa Uefa
3 Esclusiva DAZN o co-esclusiva con Sky? Il programma fino alla 22ª giornata di Serie A
4 Spalletti pensa al 4-2-3-1: Cambiaso pronto a cambiare ruolo
5 Il gioiello del Pisa è una scoperta... Della Juventus. Ora su Touré c'è l'Inter
Ora in radio
Maracanã 13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:00TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 Serie A, 15^ giornata LIVE: chance per Politano, Lautaro-Thuram confermati
Immagine top news n.1 Serie A, ultimatum di Simonelli su Milan-Como: "Entro il 18 dicembre capiremo"
Immagine top news n.2 L'incredibile saliscendi di Disasi. Chi è l'obiettivo del Milan che cerca un nuovo riscatto
Immagine top news n.3 Ranking UEFA, corsa al 5° posto Champions: Italia, giovedì propizio ma ancora non basta
Immagine top news n.4 Inter, Lautaro: "Non ho un solo motivo per andarmene. Fra scudetto e Champions non scelgo"
Immagine top news n.5 Milan, Modric: "Allegri è un vincente. Scudetto? E' dura ma andiamo avanti con fiducia"
Immagine top news n.6 Una idea o una follia? Icardi vorrebbe l'Italia e il Milan ci pensa
Immagine top news n.7 L'Inter vuole dimenticare il Liverpool. C'è il Genoa e Marotta traccia la via
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano L'elogio di De Rossi per Norton-Cuffy, destinato a essere "il più forte di tutti" Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 La Fiorentina è pronta a una clamorosa rivoluzione nella propria rosa?
Immagine news podcast n.2 Il grande sogno (impossibile) di De Laurentiis sul futuro di Antonio Conte
Immagine news podcast n.3 Due obiettivi per sostituire Salah: uno in Serie A, l'altro è... da Tiago Pinto
Immagine news podcast n.4 Il clamoroso caso Salah e un finale che sembra scritto
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Roma, questo Ferguson va tenuto? Il commento degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.2 Massimo Orlando: "Juve, Spalletti non ha inciso. Inter, partita insidiosa col Genoa"
Immagine news Altre Notizie n.3 Braglia: "Il Genoa può battere questa Inter. Milan, occhio al Sassuolo"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Roma, questo Ferguson va tenuto? Il commento degli ospiti
Immagine news Serie A n.2 Cagliari, Pisacane: "Palestra mi ha sorpreso subito. Non deve leggere i giornali"
Immagine news Serie A n.3 Simonelli: "Milan-Como a Perth non è chiusa. Dall'Asia condizioni inesistenti"
Immagine news Serie A n.4 Fiorentina in crisi, Cecchi Gori: "La riprenderei come presidente onorario e una cordata di fiorentini"
Immagine news Serie A n.5 Partecipazione a Dazn? Simonelli: "Riguarda le proprietà. Serie A in chiaro? Era già nel bando..."
Immagine news Serie A n.6 Sassuolo, Grosso verso il Milan: "Proviamo a saper stare nelle difficoltà e a uscirne"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Venezia-Monza, i convocati di Stroppa: Sverko è recuperato, mentre Franjic no
Immagine news Serie B n.2 Spezia-Modena, i convocati di Sottil: lieve emergenza difensiva. Out Ponsi e Cotali
Immagine news Serie B n.3 Calabro: "C'è voglia di rivalsa. Contro l'Entella voglio vedere il vero Dna della mia Carrarese"
Immagine news Serie B n.4 Spezia, Donadoni: “Due vittorie non bastano, ora serve ambizione per continuare a crescere”
Immagine news Serie B n.5 Juve Stabia-Empoli, Abate: “Serve equilibrio ma vogliamo tornare a vincere davanti ai nostri tifosi”
Immagine news Serie B n.6 Modena, Sottil: “Prestazioni buone, ora serve tornare al risultato. Donadoni? Una grande sfida”
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Renate, Magoni: "Non puntiamo alla Serie B. Vogliamo lanciare giovani"
Immagine news Serie C n.2 Vis Pesaro, report medico: lesione di medio alto grado al quadricipite per Ferrari
Immagine news Serie C n.3 Perugia, Tedesco: “Dopo il derby serve reazione da uomini. Quattro fuori per scelta tecnica"
Immagine news Serie C n.4 Umberto Agnelli dice addio al Ravenna. Arriva la risoluzione consensuale del contratto
Immagine news Serie C n.5 Stangata per la Ternana! Il TFN sanziona le Fere con cinque punti di penalizzazione
Immagine news Serie C n.6 Trapani, Antonini copre i pagamenti in scadenza il 16/12. La nota ufficiale del club
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Lecce-Pisa, in palio punti salvezza pesantissimi
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Celtic-Roma, giallorossi chiamati alla svolta
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Celta Vigo-Bologna, rossoblù all'assalto: vincere per avvicinare la qualificazione diretta
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Women’s Champions Cup 2026, la final four negli stadi di Arsenal e Brentford
Immagine news Calcio femminile n.2 Italia Femminile, Lenzini: "Sogno di vincere in azzurro. Soncin ci ha dato consapevolezza"
Immagine news Calcio femminile n.3 Juve a un passo dal sogno, Roma sprofondata nell'incubo. Le due facce della UWCL
Immagine news Calcio femminile n.4 C'è un'italiana nella formazione tipo della 5ª giornata di UWCL: è la juventina Girelli
Immagine news Calcio femminile n.5 Italia U17, le avversarie nel Round 2 di qualificazione all'Europeo. Leandri: "Possiamo giocarcela con tutte"
Immagine news Calcio femminile n.6 Italia U19, sorteggiato il girone di qualificazione all'Europeo. Matteucci: "Sfide stimolanti"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Mauro Bressan, dal Milan degli olandesi alla rovesciata epica con la Fiorentina Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Il caso Salah deve far riflettere