Parma, Cuesta: "Oristanio ha capito, non ci sono problemi. Ci deve dare tantissimo"

A un giorno dalla sfida casalinga contro la Lazio, cinque dopo il successo di Pisa, il tecnico del Parma Carlos Cuesta è intervenuto in conferenza stampa per parlare della gara e spiegato anche quanto accaduto con Oristanio nella scorsa gara: "Gli ho parlato con assoluta onestà. A volte devi fare cose che non ti piacciono, devi fare ciò che senti che è giusto per il collettivo, che a volte non è quello che desideri. Abbiamo un gruppo sano e consapevole di ciò che vogliamo, che dobbiamo lavorare per raggiungere i nostri obiettivi. Allo stesso modo Oristanio è stato coerente, sa che quello che ho fatto è legato a un aspetto collettivo, ha capito e non ci sono problemi. A me dispiace ma devo fare ciò che sento sia giusto per la squadra".

Ondrejka? Lo vede speculare con Oristanio?

"Possono giocare insieme e sono giocatori che hanno caratteristiche diverse. Uno ha capacità di ricevere tra le linee e uno nell'uno contro uno. Entrambi hanno similitudini e ci devono dare tantissimo".

