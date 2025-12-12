Parma, Cuesta in vista della Lazio: "Non c'è timore ma rispetto, loro hanno una idea chiara"

A un giorno dalla sfida casalinga contro la Lazio, cinque dopo il successo di Pisa, il tecnico del Parma Carlos Cuesta è intervenuto in conferenza stampa per parlare della gara: "Non c'è timore ma rispetto. Rispetto un avversario di livello ma anche noi abbiamo qualità soprattutto quando siamo consapevoli e abbiamo i tifosi che ci supportano".

A che punto di condizione è Ondrejka?

"È in un percorso dove è stato tanto senza giocare una partita ufficiale. Adesso dobbiamo avere quella continuità che gli permetta di essere sempre più incisivo nella nostra squadra, ci teniamo tanto e siamo convinti ci darà molto".

Estevez può essere il fattore per scegliere il modulo?

"Possiamo giocare a cinque anche con lui, abbiamo flessibilità. Domani la scelta sarà fatta in funzione rispetto a quanto vedrò in allenamento e in base a ciò che penso sia giusto per la partita".

Si aspetta la Lazio col 4-2-3-1? O altro?

"Loro hanno una continuità molto chiara. Mi aspetto quello che hai detto, con la Lazio che palleggia e con rotazioni e inserimenti, oltre a giocatori di qualità sulle zone esterne. La Lazio è quello che mi aspetto, noi proveremo a portare la partita dove vogliamo".

Si può vedere la difesa a quattro?

"Certo, così come la difesa a cinque. Il modulo lo vedremo domani. Noi cerchiamo continuità nella prestazione e nei principi, che siano ogni volta più consolidati".

