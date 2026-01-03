Le partite di oggi: il programma di sabato 3 gennaio

Il 18° turno di Serie A prosegue con una giornata ricca di incroci interessanti e punti pesanti in palio, tra lotta salvezza, corsa all’Europa e ambizioni di vertice. Dal lunch match di Como fino al big match serale tra Atalanta e Roma, il sabato del campionato italiano accompagna una giornata piena di calcio anche negli altri principali campionati europei e nelle competizioni internazionali. Di seguito il programma del 3 gennaio:

Serie A - 18ª giornata

12:30 Como – Udinese

15:00 Genoa – Pisa

15:00 Sassuolo – Parma

18:00 Juventus – Lecce

20:45 Atalanta – Roma

African Nations Cup - Ottavi di finale

17:00 Senegal – Sudan

20:00 Mali – Tunisia

Ligue 1

17:00 Monaco – Lione

19:00 Nizza – Strasburgo

21:05 Lilla – Rennes

Premier League

13:30 Aston Villa – Nottingham

16:00 Brighton – Burnley

16:00 Wolves – West Ham

18:30 Bournemouth – Arsenal

Serie C – Girone A

14:30 Cittadella – Virtus Verona

14:30 Trento – Giana Erminio

17:30 Ospitaletto – Lecco

17:30 Pro Vercelli – Pro Patria

17:30 Renate – Pergolettese

Serie C – Girone B

14:30 Juventus U23 – Carpi

14:30 Pianese – Ascoli

14:30 Pontedera – Torres

17:30 Forlì – Arezzo

20:30 Vis Pesaro – Pineto

Serie C – Girone C

17:30 Picerno – Audace Cerignola

20:30 Cavese – Sorrento

Liga Portugal

16:30 Tondela – Arouca

19:00 Benfica – Estoril

19:00 Estrela – Braga

21:30 AFS – Moreirense

LaLiga

14:00 Celta Vigo – Valencia

16:15 Osasuna – Athletic Bilbao

18:30 Elche – Villarreal

21:00 Espanyol – Barcellona