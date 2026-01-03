Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Le partite di oggi: il programma di sabato 3 gennaio

Giacomo Iacobellis
Oggi alle 04:30Serie A
Giacomo Iacobellis

Il 18° turno di Serie A prosegue con una giornata ricca di incroci interessanti e punti pesanti in palio, tra lotta salvezza, corsa all’Europa e ambizioni di vertice. Dal lunch match di Como fino al big match serale tra Atalanta e Roma, il sabato del campionato italiano accompagna una giornata piena di calcio anche negli altri principali campionati europei e nelle competizioni internazionali. Di seguito il programma del 3 gennaio:

Serie A - 18ª giornata
12:30 Como – Udinese
15:00 Genoa – Pisa
15:00 Sassuolo – Parma
18:00 Juventus – Lecce
20:45 Atalanta – Roma

African Nations Cup - Ottavi di finale
17:00 Senegal – Sudan
20:00 Mali – Tunisia

Ligue 1
17:00 Monaco – Lione
19:00 Nizza – Strasburgo
21:05 Lilla – Rennes

Premier League
13:30 Aston Villa – Nottingham
16:00 Brighton – Burnley
16:00 Wolves – West Ham
18:30 Bournemouth – Arsenal

Serie C – Girone A
14:30 Cittadella – Virtus Verona
14:30 Trento – Giana Erminio
17:30 Ospitaletto – Lecco
17:30 Pro Vercelli – Pro Patria
17:30 Renate – Pergolettese

Serie C – Girone B
14:30 Juventus U23 – Carpi
14:30 Pianese – Ascoli
14:30 Pontedera – Torres
17:30 Forlì – Arezzo
20:30 Vis Pesaro – Pineto

Serie C – Girone C
17:30 Picerno – Audace Cerignola
20:30 Cavese – Sorrento

Liga Portugal
16:30 Tondela – Arouca
19:00 Benfica – Estoril
19:00 Estrela – Braga
21:30 AFS – Moreirense

LaLiga
14:00 Celta Vigo – Valencia
16:15 Osasuna – Athletic Bilbao
18:30 Elche – Villarreal
21:00 Espanyol – Barcellona

Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Juventus, si punta a Guido Rodriguez. Per l’estate il sogno resta Tonali. Inter, forcing su Cancelo. Per Frattesi la richiesta è 35 milioni di euro. Accordo Atletico Madrid-Roma per Raspadori, ora tocca a lui
