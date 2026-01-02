Sassuolo-Parma, le probabili formazioni: dubbi sulla trequarti per Cuesta. Dubbio Delprato

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Sassuolo-Parma (Sabato 3 gennaio, ore 15, arbitra Feliciani, diretta tv su DAZN).

Come arriva il Sassuolo.

Grosso, nonostante gli impegni ravvicinati, dovrebbe puntare sui suoi titolarissimi. Sempre assente Domenico Berardi, il tecnico dovrebbe optare per il 4-3-3 con il rientro di Josh Doig sulla corsia mancina al posto di Fali Candé mentre Walukiewicz, Idzes e Muharemovic dovrebbero essere certi di una maglia da titolare in difesa, davanti al portiere Muric. A centrocampo linea a tre formata da Koné, Matic e Thorstvedt. In avanti, Volpato, Pinamonti più uno tra Laurienté e Fadera: ballottaggio aperto per l'ultima maglia del tridente tra il francese e il gambiano. (da Sassuolo, Antonio Parrotto)

Come arriva il Parma.

Forse è fin troppo comodo dire “squadra che vince non si cambia”, ma per la prossima partita mister Carlos Cuesta potrebbe effettivamente confermare modulo e giocatori già visti nella vittoria sulla Fiorentina. In difesa molto probabile la conferma della coppia centrale Circati-Valenti, con Delprato che è tornato ad allenarsi completamente con il gruppo solo nella giornata di ieri. Nessun dubbio invece in porta, dove ci sarà ancora Corvi, e sulle corsie laterali: a destra Bristchgi, a sinistra Valeri. Confermato anche Sorensen sulla linea di centrocampo, assieme agli altri due punti fermi: Keita e Bernabé. Non si tocca nemmeno Pellegrino al centro dell’attacco, ma chi sarà ad affiancarlo? Ondrejka è una certezza, Benedyczak invece non ci sarà (causa influenza). Al suo posto ha ottime chance Oristanio, ma anche Cutrone sgomita per un posto da titolare. (da Parma, Edoardo Mammoli)