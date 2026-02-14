Cuesta avverte il Parma: "Avremo bisogno della nostra miglior versione contro il Verona"

Carlos Cuesta, allenatore del Parma, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida casalinga contro l'Hellas Verona: "Vogliamo avere fiducia e anche equilibrio. Dobbiamo essere consapevoli dell'ìmportanza della partita e come dobbiamo affrontarla: con umiltà, consapevoli dei punti di forza dell'avversario. Avremo bisogno della nostra miglior versione. Dobbiamo essere concentrati, andare su ogni palla con massima intensità. Abbiamo bisogno di tutti, compatti".

Che squadra è il Verona?

"Verticale, aggressiva. Molto difficile da battere, ci sono tanti duelli, hanno giocatori di qualità davanti, noi dobbiamo fare il nostro meglio, consapevoli di cosa ci ha portato fino a qua".

Adesso undici punti di vantaggio. Quanto è cambiata la squadra rispetto all'andata?

"Io mai pensavo a mettere la firma su risultati. Sono sempre stato concentrato sul nostro percorso di crescita. Vedere o ascoltare questi dati ti dà consapevolezza che stiamo facendo bene e stiamo crescendo. Siamo consapevoli di dover ancora migliorare. Dobbiamo essere molto lucidi per sapere cosa fare in ogni momento. Tutto quello che vogliamo è rimanere in Serie A e tutti i processi che proviamo a riprodurre sono legati allo stesso obiettivo".

Domani è una partita dove il Parma potrebbe avere più il pallone. Inserire un giocatore come Nicolussi potrebbe essere una mossa importante.

"Può essere una possibilità. Allo stesso modo dobbiamo sapere che le dinamiche delle partite cambiano molto in base agli episodi. Dobbiamo essere obiettivi nelle valutazioni: contro l'Atalanta due settimane fa abbiamo avuto più possesso palla, mentre contro il Verona all'andata lo hanno avuto più loro. Non dobbiamo aspettarci certe cose solo in base a dove stanno in classifica le squadre. Noi dobbiamo fare il giusto, cioè la nostra partita e sfruttare al massimo il nostro potenziale".