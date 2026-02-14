Cuesta su Ordonez: "Positivo quello che è successo: ti fa apprezzare quanto conta 1 minuto"

Carlos Cuesta, allenatore del Parma, ha risposto alle domande dei cronisti alla vigilia della gara contro l'Hellas Verona di domani: "La scelta più difficile è quella sui titolari e i subentranti, tutti i giocatori si stanno allenando molto bene. Tutti meritano una possibilità. Quello che è successo a Bologna è stata una cosa molto positiva e che fa apprezzare l'importanza di un minuto, di cinque minuti, di dieci minuti, ogni azione conta. Con la possibilità di cambiare anche il 50% della squadra di movimento hai la possibilità di creare impatto anche dalla panchina e valutare ogni minuto in cui sei in campo mi sembra una cosa molto importante".

Avete imparato a gestire meglio la superiorità numerica rispetto alla sfida contro la Lazio?

"Non so se è una questione mentale. Noi dobbiamo essere molto maturi nel saper quello che dobbiamo fare: affrontare le gare con umiltà e con l'approccio giusto per avvicinarci a quello che vogliamo".

Quali ragazzi della Primavera saranno aggregati domani?

"Drobnic e Mikolajewski sicuramente".

Nell'ultimo match gli expected goals erano di 0.18, ma avete trovato la vittoria. Da questo momento è giusto concentrarsi su quello che riesce a far bene la squadra?

"Bisogna essere equilibrati. Io sono il primo che vuole migliorare e spero che tutto vada meglio e che siamo una squadra completa. Siamo in un percorso positivo e dobbiamo migliorarlo al massimo, ma consapevoli di tutti i punti di forza e di tutte le cose positive che abbiamo fatto. Altrimenti sarebbe stato difficile essere dove siamo. Ci accontentiamo? No. Ma dentro quel processo sappiamo che per trovare il risultato è aggrapparci molto ai nostri punti di forza: alla nostra compattezza di squadra e alla qualità che hanno i nostri giocatori, provando a metterli nelle condizioni giuste per sfruttare quelle qualità. Legato agli expected goals: valutano situazioni pericolose e che poi per piccoli dettagli non arrivano. Anche contro l'Atalanta abbiamo fatto 1,5 xG e non abbiamo fatto gol. Alla fine il calcio è complesso e dobbiamo valutarlo sotto tanti punti di vista".