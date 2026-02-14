Parma e Verona uno scontro per pochi realizzatori. Il -10 che fa male ai veneti

Il Parma ha vinto più fuori che in casa e ha conquistato 16 dei suoi 26 punti in classifica lontano dal Tardini. Quindi possiamo parlare di una formazione che si esprime meglio in trasferta. Il Verona non vince dalla 15esima giornata e ha perso sei delle ultime nove partite di campionato giocate. Quella di domani è la seconda partita con il tecnico Paolo Sammarco sulla panchina degli scaligeri: all’esordio in casa contro il Pisa è arrivato un pari per lui.

Nelle ultime tre giocate a Parma in campionato, troviamo due vittorie del Verona. Tutto questo in un contesto abbastanza equilibrato, almeno in A. In generale, quindi tenendo conto anche delle partite di B e C, si riparte da un 15 a 9 per i padroni di casa.

Uno scontro tra ultime. Parma e Verona sono rispettivamente penultima e ultima come numero di marcatori diversi mandati a segno: otto per i ducali e sette per gli scaligeri.

I veneti hanno perso per strada tantissimi punti. Tra l’intervallo e la fine della gara, il termometro segna addirittura -10 (peggiore di tutto il lotto in questo senso). Punti che fanno tutta la differenza di questo mondo, perché se le partite fossero finite al 45’ la classifica per i gialloblu sarebbe stata diversa, molto diversa. Il Verona è anche la squadra che segna di meno quando le partite si decidono maggiormente ovvero nell’ultima mezz’ora: solo 5 i centri per la formazione allenata da Zanetti prima e Sammarco poi.

TUTTI I PRECEDENTI A PARMA (SERIE A, SERIE B E SERIE C)

31 incontri disputati

15 vittorie Parma

7 pareggi

9 vittorie Verona

45 gol fatti Parma

35 gol fatti Verona

LA PRIMA SFIDA A PARMA

1929/1930 Serie B Parma vs Verona 2-2, 4° giornata

L’ULTIMA SFIDA A PARMA

2024/2025 Serie A Parma vs Verona 2-3, 16° giornata