Cremonese, Nicola: "Ko con la Juve? Fatti passi avanti. Di Ceccherini mi fido ciecamente"

Il Pisa è quasi alle porte. Davide Nicola, allenatore della Cremonese, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match delicato contro i nerazzurri di Gilardino, valido per l'undicesima giornata di Serie A. E il tecnico parte dai benefici che potrebbe aver portato la sconfitta con la Juve nell'ultima uscita: "Penso che fare passi avanti significhi anche consolidare il livello delle prestazioni e con la Juventus ci siamo riusciti, ci sono partite in cui anche se non arriva il risultato si può portare a casa la prestazione. Serve avere il giusto ritmo e la giusta emotività, a volte siamo un po’ frenetici e contro certe squadre può portare a qualche imprecisione in più. Ora ci aspetta un ulteriore impegno competitivo e credo rappresenti un ulteriore step di crescita prima della sosta, quindi siamo concentrati su questo".

Il terzetto difensivo composto da Bianchetti, Baschirotto e Terracciano ha mostrato intesa e fornito garanzie finora. A proposito di questo, mister Nicola ha commentato: "In certi ruoli e per certi giocatori la costanza è un fattore che incide, e vale per tutte le squadre. Ma anche lo stesso Faye ha dimostrato di essere affidabile, sto vedendo crescere molto Folino e spero di potergli dare spazio, di Ceccherini mi fido ciecamente da anni. In questo momento siamo il giusto numero e tutti sono importanti, ci sono margini di miglioramento importanti per tutti sia in fase di possesso che di non possesso. Soprattutto sulla prima possiamo crescere ulteriormente".

Quanto a Faye, schierato sul binario sinistro a gara in corso: "Lui può disimpegnarsi in più posizioni, se è entrato è perché pensavo potesse fare la differenza in campo. Abbiamo lavorato per trovare più soluzioni, che per me è un aspetto fondamentale: se riponiamo fiducia in tutti i giocatori ognuno di loro potrà essere determinante da qui alla fine".