Cremonese, Nicola: "Ultima vittoria a Pisa quasi 20 anni fa, Vardy è un animale da partita"

© foto di www.imagephotoagency.it
Giacomo Iacobellis
Oggi alle 13:23Serie A
Mister Davide Nicola è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida di venerdì col Pisa, valida per l'undicesima giornata di Serie A. Queste le sue principali dichiarazioni riportate dal sito ufficiale della Cremonese:

Il Pisa è ancora a caccia della prima vittoria, ma vive un buon momento di forma e ha ottenuto risultati importanti nelle ultime partite…
"Analisi giusta, e aggiungo che l’ultima vittoria della Cremonese su quel campo risale a quasi 20 anni fa, quindi è il passato stesso a dirci quanto è difficile quel campo. Allo stesso tempo, con grande umiltà e rispetto, cercheremo di fare la nostra partita per costruire il nostro futuro. Sono una formazione molto organizzata con un allenatore che mi piace molto, mi piace sia il modo in cui si pone sia il modo in cui è in grado di fare giocare la squadra in ripartenza, con fisicità e stando sempre sul pezzo. Gli ultimi risultati contro Lazio, Milan e Torino dimostrano che sono una squadra competitiva del nostro campionato e lotteranno per il nostro obiettivo, per questo ci farebbe piacere trovare una soddisfazione importante per regalarci delle soddisfazioni".

Quali insegnamenti ha portato a casa dalla sfida con la Juventus? Ha notato dei miglioramenti da parte dei grigiorossi?
"Penso che fare passi avanti significhi anche consolidare il livello delle prestazioni e con la Juventus ci siamo riusciti, ci sono partite in cui anche se non arriva il risultato si può portare a casa la prestazione. Serve avere il giusto ritmo e la giusta emotività, a volte siamo un po’ frenetici e contro certe squadre può portare a qualche imprecisione in più. Ora ci aspetta un ulteriore impegno competitivo e credo rappresenti un ulteriore step di crescita prima della sosta, quindi siamo concentrati su questo".

Vardy ha giocato quattro gare consecutive da 90′. La sua integrità stupisce tutti.
"Ne abbiamo ampiamente parlato, è un piacere che la gente possa ammirarlo in campionato. Si tratta di un professionista eccezionale che sa benissimo come gestirsi e dosarsi, è un animale da partita e questa è una grande qualità per un atleta, così come la capacità di attivarsi nei momenti più importanti che è straordinario. Lui sta bene, credo dovesse solo riprendere un certo tipo di allenamenti con la squadra e ad oggi sta rispondendo bene. Come lui ci sono anche tutti gli altri compagni di squadra, il suo comportamento in campo infonde fiducia a tutta la squadra".

Crede che quella di domani sia una partita nella quale i punti valgono doppio?
"Considerando la fase del campionato in cui siamo non penso si possa definire tale, sarebbe diverso se si giocasse nelle ultime partite della stagione. In questo momento rappresenta una partita che ci permette di alzare ulteriormente il livello: arriviamo da una prestazione in cui abbiamo speso tanto contro un avversario difficile, e quindi siamo nelle condizioni di dover migliorare e mantenere alta la mentalità. Se valesse veramente 6 punti direi che valgono doppio, ma restano sempre tre punti e il vantaggio resta invariato, che sia uno o tre punti. Noi vogliamo perseguire fortemente quello, poi vedremo".

Spera di poter recuperare qualcuno in vista di domani sera?
"Per alcuni elementi il giusto step è arrivare alla sosta, ma non siamo in emergenza. Ci stiamo concentrando su ragazzi che stanno dimostrando di avere i requisiti per fare i titolari, per noi è importante avere giocatori che dimostrino alla società e a sé stessi che sono assolutamente competitivi per questo campionato. Sono molto felice per l’impegno che noto da parte loro nel quotidiano e spero si possano esprimere nello stesso modo in cui io li vedo lavorare".

Il terzetto difensivo composto da Bianchetti, Baschirotto e Terracciano mostra grande intesa. Cosa ne pensa? Questione di caratteristiche?
"In certi ruoli e per certi giocatori la costanza è un fattore che incide, e vale per tutte le squadre. Ma anche lo stesso Faye ha dimostrato di essere affidabile, sto vedendo crescere molto Folino e spero di potergli dare spazio, di Ceccherini mi fido ciecamente da anni. In questo momento siamo il giusto numero e tutti sono importanti, ci sono margini di miglioramento importanti per tutti sia in fase di possesso che di non possesso. Soprattutto sulla prima possiamo crescere ulteriormente".

Sulla fascia sinistra ha schierato anche Faye a gara in corso. Come considera la sua prova in quel ruolo?
"Lui può disimpegnarsi in più posizioni, se è entrato è perché pensavo potesse fare la differenza in campo. Abbiamo lavorato per trovare più soluzioni, che per me è un aspetto fondamentale: se riponiamo fiducia in tutti i giocatori ognuno di loro potrà essere determinante da qui alla fine".

