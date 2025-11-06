Domani Pisa-Cremonese, i convocati di Nicola: ancora assente Sanabria

Domani la Cremonese giocherà contro il Pisa nell'anticipo del venerdì della 11^ giornata di Serie A. Davide Nicola ha convocato 21 calciatori, tra i quali non figura Antonio Sanabria, che è ancora ai box per infortunio. Di seguito l'elenco completo:

Portieri: 1 Audero, 16 Silvestri, 69 Nava

Difensori: 6 Baschirotto, 15 Bianchetti, 23 Ceccherini, 24 Terracciano, 30 Faye, 55 Folino

Centrocampisti: 4 Barbieri, 8 Valoti, 19 Sarmiento, 22 Floriani Mussolini, 27 Vandeputte, 32 Payero, 38 Bondo, 48 Lordkipanidze

Attaccanti: 10 Vardy, 11 Johnsen, 20 Vazquez, 90 Bonazzoli.

Davide Nicola, allenatore della Cremonese, ha parlato così in conferenza stampa: "L’ultima vittoria della Cremonese su quel campo risale a quasi 20 anni fa, quindi è il passato stesso a dirci quanto è difficile quel campo. Allo stesso tempo, con grande umiltà e rispetto, cercheremo di fare la nostra partita per costruire il nostro futuro. Sono una formazione molto organizzata con un allenatore che mi piace molto, mi piace sia il modo in cui si pone sia il modo in cui è in grado di fare giocare la squadra in ripartenza, con fisicità e stando sempre sul pezzo. Gli ultimi risultati contro Lazio, Milan e Torino dimostrano che sono una squadra competitiva del nostro campionato e lotteranno per il nostro obiettivo, per questo ci farebbe piacere trovare una soddisfazione importante per regalarci delle soddisfazioni".