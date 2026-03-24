TMW Crescenzo Cecere: "Diaby all'Inter, ecco perché non è andata in porto". E parla di Akinsanmiro e Fofana

L'agente Crescenzo Cecere è uno dei protagonisti del Palermo Football Meeting, evento organizzato da Conference403 in sinergia con l'Ordine degli Avvocati di Palermo e Lumsa preso "La Braceria in Villa". Ecco alcune delle parole raccolte da TMW: "Come me mai non è andata in porto la trattativa a gennaio tra Moussa Diaby e l'Inter? I club in Arabia Saudita sono molto ambiziosi, hanno immesso molto capitale nel calcio, portare un calciatore in Arabia per loro è molto dispendioso, nel caso di Diaby avevano pagato 70 milioni di euro. Non vogliono regalare i calciatori, nella loro testa e cultura hanno l'idea di fare trading, quindi alle condizioni che l'Inter voleva fare non hanno accettato. Molto semplice, una trattativa che uno ha provato a fare ma alla fine non si è concretizzata".

Akinsanmiro sta facendo bene al Pisa: "Un ragazzo giovane, che arriva da una delle migliore accademie nigeriane, fu visto al torneo di Viareggio, poi al compimento di 18 anni si è trasferito all'Inter iniziando il suo percorso. L'anno scorso ha giocato alla Sampdoria, adesso è al Pisa, una squadra oggi in difficoltà che sta lottando per salvarsi, ma il ragazzo è giovane, si sta dando da fare e si sta mettendo in mostra con le sue qualità".

Il momento di Fofana al Milan. "Ha fatto il suo percorso in Francia, anzi doveva già venire al Milan anni fa con Maldini e Massara, poi il ragazzo preferì rimanere in Francia scegliendo il Monaco. Poi è arrivato al Milan da giocatore pronto, importante, sempre presente nella Nazionale francese. Ultimamente non è stato più convocato anche perché ha cambiato un po' il ruolo nel Milan, con l'arrivo di Modric e Rabiot. C'è stata infatti anche la polemica su una sua intervista che francamente è stata male interpretata, lui non ha detto "ho perso la Nazionale per il Milan", ma ha detto "mi sto adeguando al calcio di Allegri". Quindi non è una critica. Fofana è comunque un giocatore di spessore e di valore importante".