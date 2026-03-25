Pisa, per Stengs addio scontato: l'olandese non verrà riscatto, conferme dall'Olanda

SoccerNews.nl parla del futuro di Calvin Stengs, che difficilmente sarà ancora a Pisa. Un infortunio all’inguine ha tenuto il mancino fuori dai campi da settembre fino alla fine di gennaio, e da allora non è riuscito a riconquistare un posto in squadra, di conseguenza per lui si dovrebbero aprire a breve le porte per il ritorno in Olanda

7 milioni per il suo riscatto: al momento non sembra una cifra sostenibile

Il Pisa si trova al penultimo posto in classifica e con ogni probabilità retrocederà nuovamente in Serie B, di conseguenze gli spiragli per un riscatto sono davvero ristretti. Il ritorno al Feyenoord a fine stagione appare l’ipotesi più concreta: non solo per le condizioni fisiche, ma anche per un impatto mai davvero incisivo in nerazzurro. Per il Pisa, quindi, si tratta di una valutazione già indirizzata. L’investimento per il riscatto, alla luce di quanto visto finora, non sembra sostenibile: l'olandese è arrivato all'Arena Garibaldi in prestito con diritto a 7 milioni di euro.

La sua stagione col Pisa

Fino ad ora l’olandese non è ancora riuscito a ritagliarsi un ruolo da protagonista nella Serie A: è entrato in campo soltanto in tre occasioni, sempre dalla panchina, per un totale di appena una ventina di minuti complessivi, senza mai partire titolare.