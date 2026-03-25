Il Como porta la NFL in Italia: cinque star del football americano al Sinigaglia con il Pisa

Più di un club. Senza rubare nulla al Barcellona, il Como ha un progetto che va oltre la squadra calcistica e riguarda la visibilità internazionale, della formazione di Cesc Fabregas e della città sul Lago.

Si legge in questo senso l’iniziativa dei lariani nell’ultima giornata di campionato: al Sinigaglia, per Como-Pisa, sono infatti arrivati diversi ospiti speciali. Si tratta, nello specifico, delle stelle della NFL Micah Parsons (Green Bay Packers), Justin Fields (Kansas City Chiefs), Kyle Pitts (Atlanta Falcons), Bijan Robinson (Atlanta Falcons), Nick Emmanwori (Seattle Seahawks) e Will Johnson (Arizona Cardinals).

La loro giornata, si legge sui canali ufficiali della società lombarda, è iniziata con stile, a bordo di alcune Fiat 500 tra le strade del Lago di Como, prima dell’arrivo allo stadio. Una volta al Sinigaglia, si sono immersi completamente nell’atmosfera della partita: seguendo il match, esultando ai gol, interagendo con i tifosi e vivendo l’esperienza anche a bordo campo. Una giornata memorabile che ha unito la Serie A e la NFL sulle sponde del Lago di Como.