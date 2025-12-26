Fullkrug già in gruppo, Pellegrini ko, le ultime dall'infermeria della Juve: le top news delle 18

Arrivano aggiornamenti importanti dall’infermeria della Roma. Lorenzo Pellegrini ha riportato una lesione di secondo grado al bicipite femorale sinistro, rimediata alla vigilia di Natale. Il centrocampista giallorosso dovrà fermarsi per circa 3-4 settimane, con il rischio concreto di restare ai box per gran parte di gennaio, mese in cui il calendario della Roma sarà particolarmente intenso. Un’assenza pesante, che costringerà mister Gian Piero Gasperini a ridisegnare le rotazioni in attesa di eventuali rinforzi dal mercato invernale.

Situazione opposta in casa Juventus, dove arrivano buone notizie in vista della trasferta di Pisa: Weston McKennie, Gleison Bremer ed Edon Zhegrova sono rientrati in gruppo e saranno a disposizione. Restano però indisponibili Juan Cabal e Francisco Conceição, che hanno lavorato a parte alla Continassa. Intanto il Milan sorride per Niclas Füllkrug: il nuovo acquisto tedesco si è allenato con il gruppo e sarà disponibile dal 2 gennaio contro il Cagliari, grazie a una deroga FIGC.

Giornata di vigilia anche per Como 1907 e Parma. Cesc Fabregas ha annunciato il rientro di Dossena e Sergi Roberto in vista della sfida con il Lecce. A Collecchio, invece, Carlos Cuesta ha confermato i recuperi di Circati e Delprato per il match salvezza contro la Fiorentina.