Juventus, McKennie, Bremer e Zhegrova in gruppo. Conceicao e Cabal out contro il Pisa

© foto di www.imagephotoagency.it
Lorenzo Di Benedetto
Oggi alle 14:38Serie A
Lorenzo Di Benedetto
fonte da Torino, Camillo Demichelis

Buone notizie per Luciano Spalletti in vista della gara di domani a Pisa, valida per la diciassettesima giornata di Serie A. Nella giornata di oggi Weston McKennie, Gleison Bremer e Edon Zhegrova sono infatti rientrati in gruppo e sono dunque a disposizione dell'allenatore bianconero per la trasferta in Toscana.

I problemi sono invece legati alle condizioni fisiche di Juan Cabal e Francisco Conceicao. I due calciatori hanno svolto un lavoro differenziato alla Continassa e saranno dunque indisponibili per la partita della Cetilar Arena contro la formazione di Alberto Gilardino.

