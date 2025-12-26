TMW
Juventus, McKennie, Bremer e Zhegrova in gruppo. Conceicao e Cabal out contro il Pisa
TUTTO mercato WEB
Buone notizie per Luciano Spalletti in vista della gara di domani a Pisa, valida per la diciassettesima giornata di Serie A. Nella giornata di oggi Weston McKennie, Gleison Bremer e Edon Zhegrova sono infatti rientrati in gruppo e sono dunque a disposizione dell'allenatore bianconero per la trasferta in Toscana.
I problemi sono invece legati alle condizioni fisiche di Juan Cabal e Francisco Conceicao. I due calciatori hanno svolto un lavoro differenziato alla Continassa e saranno dunque indisponibili per la partita della Cetilar Arena contro la formazione di Alberto Gilardino.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto La Serie A, il calciomercato e un mito da sfatare: le società italiane non spendono poco, spendono male. La sessione di riparazione per correggere gli errori fatti in estate e non per colmare le lacune. Sarà un altro gennaio di scommesse?
Le più lette
4 La Serie A, il calciomercato e un mito da sfatare: le società italiane non spendono poco, spendono male. La sessione di riparazione per correggere gli errori fatti in estate e non per colmare le lacune. Sarà un altro gennaio di scommesse?
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Parma, Cuesta: "L'addio all'Arsenal decisione più difficile della mia vita". Poi parla della Juventus
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile