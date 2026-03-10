Come con la Juventus, Galatasaray implacabile in casa: l'andata col Liverpool finisce 1-0

Il Galatasaray trova un altro pesantissimo successo fra le mura amiche. I giallorossi di Turchia battono 1-0 il Liverpool nell'andata degli ottavi di finale di Champions League, con gol decisivo di Mario Lemina dopo 7 minuti di gioco. In attesa del ritorno ad Anfield la settimana prossima, un'altra grande prestazione dei ragazzi di Okan Buruk dopo il successo casalingo con la Juventus ai playoff.

Il primo tempo vede meritatamente in vantaggio il Galatasaray, con i padroni di casa bravi a sfruttare il fattore campo ed il calore del pubblico trovando il gol dell'1-0 dopo 7 minuti: angolo battuto verso Victor Osimhen che di testa svetta sopra a tutti e indirizza la palla verso il centrocampista ex Juventus che in tuffo di testa batte da pochi passi Mamardashvili. Da parte sua il Liverpool fa ben poco per provare a trovare il gol del pareggio.

La ripresa si apre in linea con l'andamento del primo tempo: il Galatasaray tiene benissimo il campo, il Liverpool ha poche idee e scarsa freschezza per metterle in pratica. E così al 62' il Gala trova anche il gol del 2-0 con Osimhen, ma l'arbitro Jesus Manzano annulla per precedente fuorigioco di Yilmaz. Lo scampato pericolo scuote leggermente il Liverpool che si affaccia in area avversaria con Ekitike, ma Cakir controlla senza particolari problemi. Un acuto che però dura poco, con Osimhen e Torreira ancora pericolosi per i turchi. Gli ultimi minuti vedono la partita salire di intensità agonistica, ma il risultato non cambia. Col Galatasaray che vince 1-0 l'andata contro il Liverpool.