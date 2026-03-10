Atletico Madrid-Tottenham, le formazioni ufficiali: Vicario paga per tutti, Tudor sceglie Kinsky

Sono state rese note le formazioni ufficiali di Atletico Madrid-Tottenham: tra i padroni di casa Simeone sceglie ancora il 4-4-2 e la formazione tipo, con l'esclusione però di Sorloth, che fa spazio a Griezmann al fianco di Alvarez. In difesa Pubill viene preferito a Molina, con Le Normand e Hancko centrali, mentre Ruggeri andrà a sinistra. Giuliano Simeone si accomoda a destra, Lookman a sinistra e Llorente affianca Cardoso a centrocampo.

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Pubill, Le Normad, Hancko, Ruggeri; Giuliano Simeone, Llorente, Cardoso, Lookman; Julián Álvarez, Griezmann.

Allenatore: Simeone.

Nel Tottenham clamorosa esclusione per Vicario, con Tudor che sceglie Kinsky per il suo ritorno in Champions League: Danso, Romero e Van der Ven sono i tre centrali, mentre Porro e Spence vanno sugli esterni, con Sarri e Gray a centrocampo. Kolo Muani, Richarlison e Tel compongono invece il tridente.

TOTTENHAM (3-4-1-2): Kinsky; Danso, Romero, Van de Ven; Porro, Sarr, Gray, Spence; Kolo Muani, Richarlison, Tel.

Allenatore: Tudor.