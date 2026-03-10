La Champions che verrà: la proiezione al 2026/27. A oggi il Como è tra le grandi
Siamo solo agli ottavi di finale di Champions League ma possiamo iniziare già a proiettarci alla prossima stagione. Già note alcune squadre, a seguito dei campionati giocati seguendo il calendario solare. Ma nella maggior parte dei campionati europei tutto è ancora aperto per la qualificazione al massimo torneo continentale. Come sarebbe lo scenario se tutti i tornei finissero adesso? Guardiamo nel dettaglio (in neretto le squadre già qualificate a quella determinata fase del torneo)
FASE CAMPIONATO
Arsenal (Inghilterra)
Manchester City (Inghilterra)
Manchester United (Inghilterra)
Aston Villa (Inghilterra)
Inter (Italia)
Milan (Italia)
Napoli (Italia)
Como (Italia)
Barcellona (Spagna)
Real Madrid (Spagna)
Atlético Madrid (Spagna)
Villarreal (Spagna)
Bayern Monaco (Germania)
Borussia Dortmund (Germania)
Hoffenheim (Germania)
Stoccarda (Germania)
Paris Saint-Germain (Francia)
Lens (Francia)
Marsiglia (Francia)
PSV Eindhoven (Paesi Bassi)
Feyenoord (Paesi Bassi)
Porto (Portogallo)
Union Saint-Gilloise (Belgio)
Slavia Praga (Repubblica Ceca)
Galatasaray (Turchia)
PLAYOFF
Viking (Norvegia)
AEK Atene (Grecia)
Sturm Graz (Austria)
Hearts (Scozia)
TERZO TURNO DI QUALIFICAZIONE
Lione (Francia)
NEC Nijmegen (Paesi Bassi)
Sporting CP (Portogallo)
Brugge (Belgio)
Sparta Praga (Repubblica Ceca)
SECONDO TURNO DI QUALIFICAZIONE
Zaglebie (Polonia)
AFF Ahrus (Danimarca)
Thun (Svizzera)
Hapoel Be'er Sheva (Israele)
Omonia (Cipro)
Mjallby (Svezia)
Dinamo Zagabria (Croazia)
Stella Rossa (Serbia)
Shakhtar Donetsk (Ucraina)
Fenerbahçe (Turchia)
Bodo/Glimt (Norvegia)
PAOK (Grecia)
Salisburgo (Austria)
Celtic (Scozia)
Jagiellonia (Polonia)
PRIMO TURNO DI QUALIFICAZIONE
Ferencvaros (Ungheria)
Universitatea Craiova (Romania)
Slovan Bratislava (Slovacchia)
Celje (Slovenia)
Levski Sofia (Bulgaria)
Sabah (Azerbaigian)
Shamrock Rovers (Irlanda)
Petrocub Hincesti (Moldavia)
Vikingur (Islanda)
Borac Banja Luka (Bosnia Erzegovina)
Ararat-Armenia (Armenia)
Riga (Lettonia)
Ballkani (Kosovo)
KuPS (Finlandia)
Kairat (Azerbaigian)
KI (Far Oer)
Floriana (Malta)
Larne (Irlanda del Nord)
Kauno Zalgiris (Lituania)
Flora (Estonia)
Vllaznia (Albania)
Sutjeska (Montenegro)
Differdange (Lussemburgo)
The New Saints (Galles)
Iberia 1999 (Georgia)
Vardar (Macedonia del Nord)
ML Vitebsk (Bielorussia)
Inter Club d'Escaldes (Andorra)
Lincoln Red Imps (Gibilterra)
Virtus (San Marino)
