Croazia, Modric: "Con la Repubblica Ceca ci si gioca il Mondiale". Poi parla del CT Dalic

Il capitano e centrocampista della Croazia, così come giocatore del Milan, Luka Modrić ha parlato in vista della prossima sfida contro la Repubblica Ceca nelle qualificazioni per la Coppa del Mondo 2026: "Per tutto c'è una prima volta, è bello essere in Repubblica Ceca. Lo stadio è bello, sappiamo quanto è importante questa partita e spero che tutto vada come ci aspettiamo".

Poi l'ex Real Madrid ha suggerito di ripetere l’approccio di Osijek, quando nella gara d'andata gli scaccati vinsero 5-1: "Il commissario tecnico (Dalic, ndr) ci dirà cosa e come dobbiamo fare, ma dobbiamo trarre molte cose positive dalla prima partita contro di loro e affrontarla di nuovo con lo stesso spirito. Sarà diverso, la Repubblica Ceca è più forte in casa, lo dimostrano i risultati degli ultimi anni. Sarà dura, loro sono aggressivi e dobbiamo rispondere allo stesso modo, con combattività, perché si gioca per il Mondiale e dobbiamo essere concentrati fin dal primo minuto, prestando attenzione a ogni dettaglio".

Un augurio per il traguardo del CT, alla sua 100esima partita sulla panchina della Croazia: "Non ho consigli per il CT, ma vogliamo che di questa sua centesima partita gli rimanga in buon ricordo. Vogliamo regalargli un buon risultato, spero di potergli fare i complimenti domani in questo modo. Questo numero è fenomenale, soprattutto per un allenatore, perché nel mondo di oggi non c’è molta pazienza. Lavora da tanti anni con grande qualità", la chiosa di Modric.