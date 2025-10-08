Croazia, Pasalic spiega: "Mi godo il 'massacrarsi' in allenamento. Vogliamo andare al Mondiale"

Mario Pasalic è in pieno ritiro con la Croazia, in fase di preparazione per le sfide contro Repubblica Ceca e Gibilterra, valide per le qualificazioni ai Mondiali 2026. E nell'intervista rilasciata ai canali ufficiali della Federcalcio scaccata ha invitato la squadra a non sottovalutare l'impegno di Praga in programma domani sera, nonostante abbia scavalcato facilmente gli avversari allenati dal CT Hasek all'andata per 5-1: "Il risultato di Osijek forse suggerisce che è stata una partita facile, ma ricordiamoci che è rimasta sull’1-1 per molto tempo".

E ha aggiunto: "È stata una partita complicata, anche se il risultato finale è stato netto. È vero che ai cechi mancano alcuni giocatori, ma ci aspettiamo una squadra aggressiva che cercherà la vittoria, perché è l’unico risultato che gli può andare bene". Pasalic poi si è soffermato sul lungo percorso svolto dal tecnico della Croazia, Zlatko Dalic, finora: "Sono già passati otto anni dalla prima partita del CT, che fu piuttosto particolare. È successo tutto molto in fretta, abbiamo conosciuto il CT praticamente in aeroporto. Tutto il resto è storia. Congratulazioni al mister per la sua centesima partita, speriamo di potergli fare i complimenti con una vittoria".

Invece sul momento attuale che sta vivendo in carriera: "Mi godo ogni partita, il lavoro quotidiano, il ‘massacrarsi’ in allenamento e i progressi come calciatore. Già prima dell’inizio delle qualificazioni sapevamo che le due partite contro la Repubblica Ceca sarebbero state decisive. Ci siamo allenati duramente, consapevoli di quanto sia importante la vittoria, ed è così che ci stiamo preparando. Vogliamo vincere e qualificarci il prima possibile per il Mondiale. Non vogliamo metterci in una situazione sfavorevole".