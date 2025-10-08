Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Inter, senti Sucic: "Voglio vincere Champions League. Chivu capisce la pressione che si prova"

Inter, senti Sucic: "Voglio vincere Champions League. Chivu capisce la pressione che si prova"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 20:53Serie A
Yvonne Alessandro

"I croati sono molto appassionati della nazionale: sappiamo cosa significa per la nostra gente. E quando vedo giocatori come Modric, Perisic, Kovacic o Kramaric, che hanno ottenuto i più grandi successi della Croazia, dare il massimo in ogni allenamento e in ogni partita, questo è il miglior esempio possibile di come rappresentare il nostro Paese e ottenere risultati così impressionanti". Parla così della sua Nazionale e del suo Paese d'origine Petar Sucic, centrocampista dell'Inter e degli scaccati nell'intervista rilasciata ai canali ufficiali della FIFA. "Giocare per la Croazia è un grande onore, e so che posso guadagnarmi questo privilegio solo attraverso prestazioni costanti in campo e mantenendo l'atteggiamento e il comportamento giusti. È così che funziona la nostra squadra, ed è per questo che ha così tanto successo".

Una descrizione dell'allenatore Cristian Chivu: "È stato un grande giocatore e, in quanto tale, capisce perfettamente la pressione che si prova giocando in un club come l'Inter. Non è mai facile subentrare a un allenatore che ha ottenuto grandi successi, ma lui ha gestito la situazione davvero bene. Credo che saremo nuovamente competitivi in tutte le competizioni perché abbiamo una grande squadra".

Che compagno di squadra è Luka Modric: "È davvero interessante che, per coincidenza, io e Modric siamo finiti entrambi nella stessa città, anche se in squadre avversarie! Fortunatamente, la carriera di Luka è durata così a lungo che molti di noi giocatori più giovani abbiamo ancora la possibilità di imparare da lui e vedere in prima persona quanto significhi per lui giocare per la Croazia e quanto ancora ami il calcio e essere competitivo.  Le sue qualità parlano da sole: Luka è uno dei migliori centrocampisti di tutti i tempi, un giocatore completo che vede tutto prima di chiunque altro, trova sempre una soluzione e fa di tutto per la squadra. Il fatto che, a 40 anni, sia entrato in un nuovo club, sia diventato immediatamente il leader e abbia portato il Milan a un livello superiore la dice lunga su di lui. Luka dà l'esempio: si vede quanto prenda sul serio ogni allenamento, ogni preparazione, ogni recupero, ogni analisi. È professionale e rispettoso nei confronti dei compagni di squadra, degli allenatori, dello staff e dei media. Sappiamo che nulla dura per sempre, ma finché sarà con noi nella nazionale, ci godremo ogni momento, non solo perché è il miglior giocatore croato di tutti i tempi, ma perché è una vera gioia giocare al suo fianco e condividere lo spogliatoio con qualcuno che ha davvero a cuore la squadra e la vittoria".

Sogni nel cassetto e obiettivi in evidenza: "Per quanto riguarda il calcio, ho già realizzato i miei sogni d'infanzia: giocare nella nazionale croata e in un grande club mondiale come l'Inter. Ma sono sempre stato ambizioso e, naturalmente, mi sto ponendo nuovi obiettivi: ottenere grandi risultati sia con la nazionale che con il club. Per quanto riguarda i sogni, sarebbe facile dire: vincere la Coppa del Mondo, l'Europeo con la Croazia o la Champions League con l'Inter. Ma ho imparato che gli obiettivi non si raggiungono sognando, ma lavorando sodo, facendo sacrifici, rimanendo dediti, passo dopo passo. Né la Croazia può vincere la Coppa del Mondo domani, né l'Inter può vincere la Champions League dall'oggi al domani. Si tratta di andare avanti fase dopo fase, partita dopo partita, allenamento dopo allenamento. Questo è sempre stato il mio approccio, è così che penso, ed è per questo che ora sono concentrato sul prossimo allenamento dopo questa intervista, poi sulla prossima partita e così via. Ogni successo deriva da questo tipo di processo e sono sicuro che con i grandi compagni di squadra che ho, sia in Croazia che all'Inter, arriveranno ottimi risultati".

Articoli correlati
Sucic e l'Inter: "Sapevo fosse un grande club. Insolito conoscere tutti al Mondiale... Sucic e l'Inter: "Sapevo fosse un grande club. Insolito conoscere tutti al Mondiale per Club"
Sorrentino esalta Sucic: "Ha portato freschezza nell'Inter. Ne sentiremo parlare... Sorrentino esalta Sucic: "Ha portato freschezza nell'Inter. Ne sentiremo parlare a lungo"
Inter, Sucic: "Mi sto adattando bene. Il gol non è il mio primo pensiero" Inter, Sucic: "Mi sto adattando bene. Il gol non è il mio primo pensiero"
Altre notizie Serie A
Marani: "A Gattuso non va spiegato cosa sia la Nazionale. Punta su identità e appartenenza"... Marani: "A Gattuso non va spiegato cosa sia la Nazionale. Punta su identità e appartenenza"
Mondiale 2026, quali sono le nazionali già qualificate? 19 i biglietti già staccati... Mondiale 2026, quali sono le nazionali già qualificate? 19 i biglietti già staccati
La Uefa vuole attrarre i colossi dello streaming: contatti con Netflix per i diritti... La Uefa vuole attrarre i colossi dello streaming: contatti con Netflix per i diritti Champions
Inter, Carlos Augusto confida: "Un anno e mezzo lontano dal Brasile, fiducia di Ancelotti... Inter, Carlos Augusto confida: "Un anno e mezzo lontano dal Brasile, fiducia di Ancelotti bella"
Ritiro a 29 anni, Jankto ricorda: "Non valeva la pena continuare. Ranieri mi massacrava... Ritiro a 29 anni, Jankto ricorda: "Non valeva la pena continuare. Ranieri mi massacrava in campo"
Addai, il ritorno del figlio dell’AZ: 70 maglie del Como in regalo per dire grazie... Addai, il ritorno del figlio dell’AZ: 70 maglie del Como in regalo per dire grazie all'ex club
Riqualificazione Ferraris, Genova Stadium: "Richiesto da Genoa e Samp incontro al... Riqualificazione Ferraris, Genova Stadium: "Richiesto da Genoa e Samp incontro al Comune"
Retroscena Lazio: Sarri in estate avrebbe preferito uno di questi tre attaccanti... Retroscena Lazio: Sarri in estate avrebbe preferito uno di questi tre attaccanti a Castellanos
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Juve: la scelta di Tudor. Milan: Leao, quante parole sprecate. Inter: il presente di Chivu e il futuro di Barella. Napoli: Hojlund e il rebus di Conte. Roma: Gasp alla rovescia. E quella partita a Perth…
Le più lette
1 Juve: la scelta di Tudor. Milan: Leao, quante parole sprecate. Inter: il presente di Chivu e il futuro di Barella. Napoli: Hojlund e il rebus di Conte. Roma: Gasp alla rovescia. E quella partita a Perth…
2 "Questo è terrorismo". Caso Osimhen, svelate chat tra Giuntoli e altri dirigenti del Napoli
3 Lotta al 'pezzotto', la lettera inviata da Dazn agli utenti pirata: chiesto risarcimento di €500
4 Indagine sull'affare Osimhen, su Repubblica le carte segrete tra Napoli e Lille
5 Ola Aina, arrivato a zero al Nottingham Forest. E ora ha un contratto fino al 2028
Ora in radio
Repliche 19:45Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Lotta al 'pezzotto', la lettera inviata da Dazn agli utenti pirata: chiesto risarcimento di €500
Immagine top news n.1 Italia, prime indicazioni verso l'Estonia: avanti con la coppia Kean-Retegui
Immagine top news n.2 Napoli, esami per Lobotka e Politano dopo gli infortuni col Genoa: per entrambi c'è lesione
Immagine top news n.3 Legali Napoli sulle intercettazioni del caso Osimhen: "Non emerge illecito, normali dinamiche di mercato"
Immagine top news n.4 Cambiaghi: "Ho studiato molto Insigne e Chiesa. Sono qui anche grazie agli anni in B"
Immagine top news n.5 Nicolussi Caviglia: "Cruyff la mia fonte d'ispirazione. Ma in Italia c'è stato un play fortissimo"
Immagine top news n.6 Dan Friedkin: "Incredibile il lavoro di Gasperini alla Roma. Milan-Como? Sto con la UEFA"
Immagine top news n.7 Milan-Como a Perth, De Siervo risponde a Rabiot: "Si dimentica i soldi che guadagna"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Provaci ancora Sergio. Ecco l'Al Ittihad che troverà Conceicao Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 L'Atalanta ha già (in prestito) l'esterno del futuro. Garantisce Silvio Baldini
Immagine news podcast n.2 Perché la Fiorentina merita ancora fiducia nonostante la classifica da incubo
Immagine news podcast n.3 Christian Pulisic deve ancora rinnovare con il Milan: cosa vuol fare il club?
Immagine news podcast n.4 Mercato o attaccanti in rosa? Come sostituirà Belotti il Cagliari?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Lamazza: "Non vedo squadre in grado di infastidire il Vicenza. Sorpreso dall'Ascoli"
Immagine news Serie C n.2 Pergolizzi: "Ravenna? Una grande squadra nasce sempre da una grande società"
Immagine news Altre Notizie n.3 Alberto Di Chiara: "Fiorentina, serve una vittoria. Fiducia in Pioli"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Marani: "A Gattuso non va spiegato cosa sia la Nazionale. Punta su identità e appartenenza"
Immagine news Serie A n.2 Mondiale 2026, quali sono le nazionali già qualificate? 19 i biglietti già staccati
Immagine news Serie A n.3 La Uefa vuole attrarre i colossi dello streaming: contatti con Netflix per i diritti Champions
Immagine news Serie A n.4 Inter, Carlos Augusto confida: "Un anno e mezzo lontano dal Brasile, fiducia di Ancelotti bella"
Immagine news Serie A n.5 Ritiro a 29 anni, Jankto ricorda: "Non valeva la pena continuare. Ranieri mi massacrava in campo"
Immagine news Serie A n.6 Addai, il ritorno del figlio dell’AZ: 70 maglie del Como in regalo per dire grazie all'ex club
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Carrarese, Rubino: "Aspettavo da tanto l'esordio. E se quel pallone fosse entrato..."
Immagine news Serie B n.2 Bari con la coperta corta in difesa: difficile però che la società ricorra agli svincolati
Immagine news Serie B n.3 Venezia, Bohinen lancia la sfida: "Qui per vincere, siamo i più forti della Serie B"
Immagine news Serie B n.4 Pescara, Sebastiani: "L'infortunio di Olzer dovrebbe essere meno grave del previsto"
Immagine news Serie B n.5 Spezia, approvazione del bilancio di esercizio al 30 giugno 2025: la nota della società
Immagine news Serie B n.6 Evani: "Dalla Samp mi aspettavo qualcosa di più. La vittoria sul Pescara deve esser rinascita"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Lamazza: "Non vedo squadre in grado di infastidire il Vicenza. Sorpreso dall'Ascoli"
Immagine news Serie C n.2 Ospitaletto, malumori per alcune decisioni arbitrali: il club scrive al presidente Marani
Immagine news Serie C n.3 Albinoleffe, c'è il rinnovo di Barba: il difensore prolunga fino al 2027 con opzione
Immagine news Serie C n.4 Pergolizzi: "Ravenna? Una grande squadra nasce sempre da una grande società"
Immagine news Serie C n.5 Catania, Pelligra: "Questa è casa mia, sogno la Serie A e le coppe europee"
Immagine news Serie C n.6 Dolomiti Bellunesi, Bonatti si presenta: "In poco tempo si è creata la giusta connessione"
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Roma, Greggi: "Real Madrid al top. Ci sono tante cose da migliorare e potevamo fare meglio"
Immagine news Calcio femminile n.2 Roma, Haavi amara: "Real Madrid molto forte, non siamo contente del risultato"
Immagine news Calcio femminile n.3 Il Real Madrid 'gioca' a tennis contro la Roma: 6-2 per le iberiche in Women's Champions League
Immagine news Calcio femminile n.4 Italia, Soncin: "Vogliamo regalare un trofeo. Già questa estate l'avremmo meritato"
Immagine news Calcio femminile n.5 Inter forza sette col Vllaznia: qualificazione ipotecata. Wullaert e Polli le mattatrici
Immagine news Calcio femminile n.6 Che spettacolo a Madrid: botta e risposta fra Real e Roma. Iberiche in vantaggio al 45°
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.162 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Da Matera fino alla Serie A: la storia di Luigi De Canio Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Cosa dobbiamo aspettarci da questa Nazionale?