Koopmeiners ammonito a Bologna, giallo pesante: l'olandese salta Juventus-Roma

© foto di www.imagephotoagency.it
Dimitri Conti
Oggi alle 21:12Serie A
Dimitri Conti

Teun Koopmeiners è stato ammonito nel corso del primo tempo della partita tra la sua Juventus e il Bologna, sul rettangolo verde del Dall'Ara, ed è un cartellino giallo pesante quello rimediato dal centrocampista olandese, ultimamente (con Spalletti) trasformatosi in braccetto di una difesa a tre. Questa ammonizione infatti farà scattare la squalifica per somma di gialli e lo vedrà costretto a saltare Juventus-Roma.

