Koopmeiners ammonito a Bologna, giallo pesante: l'olandese salta Juventus-Roma
TUTTO mercato WEB
Teun Koopmeiners è stato ammonito nel corso del primo tempo della partita tra la sua Juventus e il Bologna, sul rettangolo verde del Dall'Ara, ed è un cartellino giallo pesante quello rimediato dal centrocampista olandese, ultimamente (con Spalletti) trasformatosi in braccetto di una difesa a tre. Questa ammonizione infatti farà scattare la squalifica per somma di gialli e lo vedrà costretto a saltare Juventus-Roma.
Articoli correlati
Altre notizie Serie A
Editoriale di Luca Calamai Date una Lazio vera al miracoloso Sarri. Il tocco di braccio di Simeone era da rigore. La Juve non vende ma la scelta dei proprietari sembra più un dovere che un piacere. Una domenica da grandi: rischia più il Napoli
Le più lette
2 Date una Lazio vera al miracoloso Sarri. Il tocco di braccio di Simeone era da rigore. La Juve non vende ma la scelta dei proprietari sembra più un dovere che un piacere. Una domenica da grandi: rischia più il Napoli
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile
Inter Women, Bugeja show nel derby: "Vittoria bellissima, tornare così dopo l’infortunio è speciale"