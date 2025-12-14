Domani il Como va a Roma, i convocati di Fabregas: fuori solo i già noti Perrone e Morata

Domani sera il Como è ospite sul campo della Roma, per la partita che chiude a tutti gli effetti il programma della 15^ giornata di Serie A.

Il tecnico Cesc Fabregas per l'occasione ha convocato 23 calciatori, portando con sé tutti quelli che di fatto sono disponibili. Assenti nella lista due la cui mancanza era già nota nei giorni scorsi: il centrocampista Perrone non sarà della sfida all'Olimpico per via di una squalifica, Morata è invece fuori per un bel po' per infortunio e non rientrerà prima del 2026.

Di seguito i calciatori convocati da Fabregas per la partita del Como a Roma.

Portieri: Butez, Vigorito, Cavlina.

Difensori: Kempf, Valle, Ramon, Alberto Moreno, Posch, Smolcic, Vojvoda, Diego Carlos, Van der Brempt.

Centrocampisti: Caqueret, Paz, Baturina, Da Cunha, Le Borgne.

Attaccanti: Douvikas, Jesus Rodriguez, Kuhn, Diao, Addai, Cerri.