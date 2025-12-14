Fiorentina in ritiro, Chiellini parla del mercato della Juventus: le top news delle 22

Dopo le sconfitte di Napoli e Fiorentina nelle sfide delle 15, l'Inter trova un fondamentale successo nella gara delle 18 contro il Genoa in un Marassi infuocato. Le reti di Bisseck, Lautaro e Vitinha fissano il finale sul 2-1, con i nerazzurri che sfruttando gli altri risultati sono saliti da soli in vetta alla classifica di Serie A.

Tornando alla Fiorentina, la società viola dopo la sconfitta col Verona ha scelto la via del silenzio stampa e del ritiro all'interno del Viola Park fino a data da destinarsi: la squadra è stata scortata dallo stadio al centro sportivo dalle forze dell'ordine, onde evitare possibili rischi e punti di contatto con i tifosi che già avevano cercato di aspettare Kean e compagni all'esterno dello stadio.

Chiusura col mercato: nel pre partita di Bologna-Juventus, Giorgio Chiellini ha di fatto chiuso la porta alle voci riguardanti un possibile scambio con l'Inter con Davide Frattesi in entrata e Khephren Thuram in uscita verso i nerazzurri. "Di Frattesi non parlo, penso sia una mancanza di rispetto verso l'Inter. Una cosa è certa: Thuram è e resterà un giocatore della Juventus. Non vogliamo privarci di lui, anzi con lui vogliamo costruire il futuro", sono state le sue parole.