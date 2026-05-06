Calcio, tennis e sicurezza. Corriere Roma: "Tornano in discussione giorno e orario del derby"

"Tornano in discussione giorno e orario del derby" scrive il Corriere Roma quest'oggi in edicola. Tornano in discussione per motivi di sicurezza gli orari del derby Roma-Lazio alla penultima giornata di Serie A , del 17 maggio. Preoccupa la concomitanza con le finali degli Internazionali di tennis

Qui giallorossi - Per la prima volta in stagione la Roma ha segnato quattro gol, contro la Fiorentina. Non è casuale, ma è frutto del lavoro tattico di Gasperini e di una produzione offensiva che va oltre il lavoro eccezionale di Malen.

Le reti di Hermoso e di Wesley contro la squadra di Vanoli in questo senso sono stati esemplari. La corsa al quarto posto è aperta, ma in- tanto Gasperini spinge sul fronte rinnovi: ora anche El Shaarawy ha chance di restare la prossima stagione.