Milan, Juve e Roma, Il Tempo: "Tre squadre in tre punti: tutto può succedere"
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Si parla anche di calcio oggi in prima pagina su Il Tempo, che si concentra sulla lotta per due posti nella prossima Champions League. Il titolo è il seguente: "Milan, Juve e Roma: tre squadre in tre punti, tutto può succedere". A tre giornate dalla fine, non si sa ancora chi accompagnerà Inter e Napoli nella massima competizione europea.
Tutto si è riaperto al termine dell'ultimo weekend, visto che da una parte ci sono stati i passi falsi di Milan e Juventus contro Sassuolo e Verona e dall'altra la Roma ha strapazzato la Fiorentina. Sarà una lotta all'ultimo sangue fino all'ultimo minuto dell'ultima giornata.
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